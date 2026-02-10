Вице-президент США посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян - Mediamax.am

10 Февраль 2026
Вице-президент США посетил мемориал памяти жертв Геноцида армян


Ереван /Медиамакс/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сегодня с супругой посетил мемориальный комплекс памяти жертв Геноцида армян в Ереване.

Джей Ди Вэнс - самый высокопоставленным американский чиновник, когда-либо  посещавший Цицернакаберд, чтобы почтить память жертв Геноцида армян.

Судя по фотографиям, Джей Ди Вэнса и его супругу на территории мемориального комплекса не сопровождали высокопоставленные армянские официальные лица.

Медиамакс напоминает, что президент США Дональд Трамп в своем послании от 24 апреля 2025 года по случаю 110-й годовщины Геноцида армян не использовал термин «геноцид».

