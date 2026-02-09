За 26 лет Медиамакс перечислил в госбюджет 806,75 млн драмов

Ереван /Медиамакс/. В период с 1999 по 2025 гг. общий объем налогов и иных обязательных платежей, выплаченных Медиамакс, составил 806,75 млн драмов, из которых 391,8 млн (около 48,5 %) пришлось на прямые налоги.

В период 1999-2018 гг. совокупный объем налогов и иных обязательных платежей составил 398,5 млн драмов, а в 2019-2025 гг. - 408,25 млн драмов.

Данные представлены по состоянию на 31 декабря 2025 года.

С 1999 года Медиамакс осуществляет деятельность через ЗАО «Медиа Макс», а с 2015 года - также через ООО «Медиамакс Медиа Компани». Учредители «Медиамакс» также являются учредителями ЗАО «Медиабренд Импекс».

В период 1999–2025 гг. ООО «Медиамакс Медиа Компани», в общей сложности, перечислило в государственный бюджет 466,9 миллиона драмов.

За указанный период выплаты ООО «Медиамакс Медиа Компани» по налогу на прибыль составили 64,2 миллиона драмов, по подоходному налогу - 172 миллиона драмов.

В период 1999-2025 гг. ЗАО «Медиа Макс», в общей сложности, перечислило в государственный бюджет 273,85 миллиона драмов.

За указанный период выплаты ЗАО «Медиа Макс» по налогу на прибыль составили 68,4 миллиона драмов, а выплаты по подоходному налогу - 43,04 миллиона драмов.

В период 1999–2025 гг. ЗАО «Медиабренд Импекс», в общей сложности, перечислило в государственный бюджет 66,3 миллиона драмов.

За указанный период выплаты ЗАО «Медиабренд Импекс» по налогу с оборота составили 13,05 миллиона драмов, по налогу на прибыль - 7 миллионов драмов, а по подоходному налогу - 23,9 миллиона драмов.