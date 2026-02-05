Рубен Варданян: «Мы обязаны сделать ставку на возрождение»

Ереван /Медиамакс/. Незаконно удерживаемый в Баку бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян поделился мыслью, навеянной эссе Альбера Камю «Бунтующий человек» (1951).

Он передал ее в телефонном разговоре с супругой Вероникой Зонабенд:

«Нельзя предвидеть будущее, и не исключено, что возрождение невозможно. Просто мы отказываемся от смирения. Мы обязаны сделать ставку на возрождение. Впрочем, у нас не остаётся иного выбора: мы или возродимся, или умрём».