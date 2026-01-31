Queen больше не поедут в США: Брайан Мэй назвал страну «опасным местом»

Ереван /Медиамакс/. Гитарист Queen Брайан Мэй исключил гастроли в США в обозримом будущем.
В интервью Daily Mail 78-летний музыкант сказал:
«Америка сейчас опасное место, и приходится это учитывать. Это очень печально, потому что Queen выросли в Америке, мы любим эту страну, но она уже не та, что была раньше».
Группа Queen пять раз подряд попадала в американский топ-10 альбомов, достигнув первого места с альбомом The Game (1980 год), в который вошли два американских хита номер один: Another One Bites the Dust и Crazy Little Thing Called Love.
