В связи с саммитом ЕПС 4 мая объявлено в Армении нерабочим днем

Ереван /Медиамакс/. 4 мая 2026 года (понедельник) объявлен в Армении нерабочим днем - рабочим вместо него станет 18 апреля (суббота).
Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
4 мая в Армении состоится 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).
«Будучи активно вовлеченной в деятельность Европейского политического сообщества (ЕПС) и играя важную роль в вопросах региональной безопасности и сотрудничества, Армения готовится принять 8-й саммит ЕПС.
Учитывая важность мероприятия и беспрецедентный для Армении уровень участия (ожидается прибытие около 50 высокопоставленных делегаций на уровне глав государств или руководителей госструктур), в целях эффективной организации транспортного движения в Ереване возникла необходимость перенести рабочий день 4 мая», - говорится в обосновании решения.
