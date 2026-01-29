В связи с саммитом ЕПС 4 мая объявлено в Армении нерабочим днем

Ереван /Медиамакс/. 4 мая 2026 года (понедельник) объявлен в Армении нерабочим днем - рабочим вместо него станет 18 апреля (суббота).

Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

4 мая в Армении состоится 8-й саммит Европейского политического сообщества (ЕПС).

«Будучи активно вовлеченной в деятельность Европейского политического сообщества (ЕПС) и играя важную роль в вопросах региональной безопасности и сотрудничества, Армения готовится принять 8-й саммит ЕПС.

Учитывая важность мероприятия и беспрецедентный для Армении уровень участия (ожидается прибытие около 50 высокопоставленных делегаций на уровне глав государств или руководителей госструктур), в целях эффективной организации транспортного движения в Ереване возникла необходимость перенести рабочий день 4 мая», - говорится в обосновании решения.