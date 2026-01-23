11 человек перемещены из Арцаха в Армению

Ереван /Медиамакс/. Министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян сообщил, что 10 граждан, остававшихся в Арцахе после вынужденного исхода армян оттуда, перемещены в Армению.

«10 армян и один гражданин Армении русского происхождения, до настоящего времени проживающие в Азербайджанской Республике (Карабахе), обратились в соответствующие органы Азербайджана и Армении с просьбой о переезде в Армению. На основании этих обращений указанные лица перемещены в Армению», - сообщил Арсен Торосян.