24 Январь 2026
11 человек перемещены из Арцаха в Армению


Фото: step1.am


Ереван /Медиамакс/. Министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян сообщил, что 10 граждан, остававшихся в Арцахе после вынужденного исхода армян оттуда, перемещены в Армению.

«10 армян и один гражданин Армении русского происхождения, до настоящего времени проживающие в Азербайджанской Республике (Карабахе), обратились в соответствующие органы Азербайджана и Армении с просьбой о переезде в Армению. На основании этих обращений указанные лица перемещены в Армению», - сообщил Арсен Торосян.

11 человек перемещены из Арцаха в Армению

