«Дача» в центре Еревана: новый адрес Common Ground

На улице Туманяна город всегда спешит: шум машин, гул кафе, торопливые шаги прохожих. Но есть дверь, переступив порог которой, Ереван словно переключает скорость. Шаг замедляется, голос становится тише, и вы оказываетесь в пространстве, где пахнет домом. Здесь обосновался Common Ground.

Фото: Медиамакс

Григорий Карельский проводит для нас «экскурсию», обращая внимание на неслучайные детали: белое пинанино, постеры, перевезенные из старого Common Ground.

Григорий Карельский Фото: Медиамакс

«Мы постарались максимально воссоздать размеры и атмосферу прежней сцены», - рассказывает Григорий.

Новое пространство находится в самом сердце города - рядом с перекрестком улиц Туманяна и Абовяна, но при этом скрыто от городской суеты.

Фото: Медиамакс

«На проспекте Баграмяна мы были на виду у всех. Здесь мы немного «спрятаны», но это не плохо. Люди уже знают нас и приходят с конкретной целью».

Пока мы разговариваем, заходят люди - знакомые, друзья, постоянные посетители. Кто-то просто посмотреть, что изменилось, кто-то здоровается, обменивается парой слов. Пространство дышит.

Григорий Карельский Фото: Медиамакс

Григорий улыбается: «Вот наши будни. Люди по старой памяти находят нас, даже когда мы еще не совсем готовы».

Первым настоящим испытанием для нового Common Ground стало техническое открытие. Григорий признается: гостей ждали, но не в таком количестве:

«Пришло около ста человек - зал был переполнен, двор тоже».

Фото: Медиамакс

«Люди приходили до полуночи, поток не прекращался. Мы поняли, что это пространство требует более камерных мероприятий. Тот вечер стал для нас своего рода стресс-тестом».

Фото: Медиамакс

Хотя на дворе зима и сад еще не открылся, Григорий с большим энтузиазмом рассказывает о предстоящей весне. Сад площадью около 200 квадратных метров должен стать сердцем нового Common Ground.

Фото: Медиамакс

«Когда мы нашли этот дом в сентябре, сад был увит виноградной лозой. Еще здесь растут инжир и гранат — настоящий плодовый сад. Многие говорят, что это как «дача» в центре города».

Фото: Медиамакс

Пространство изменилось, но философия Common Ground осталась прежней.

Фото: Медиамакс

«Концептуально ничего не изменилось, но у каждого пространства свой характер. Прежнее здание было пафосным особняком, а это - образец вернакулярной архитектуры 80-х годов – здесь почти нет прямых углов. Это пространство более гибкое, живое, готовое меняться вместе с нами».

Фото: Медиамакс

Уже начались первые кинопоказы, встречи, дискуссии. А весной, с открытием сада, программа расширится - ярмарки, специальные мероприятия.

Фото: Медиамакс

Новый дом буквально собран руками друзей и единомышленников. Архитекторы и дизайнеры помогали советами, вещами, идеями:

«Получилась своего рода коллективная работа. Люди чувствуют, что они тоже причастны к созданию этого места».

Фото: Медиамакс

Для Григория Карельского Common Ground — это не просто проект:

«Это вся моя жизнь здесь, в Ереване».

Фото: Медиамакс

Скоро у Common Ground стартует собственная издательская программа: первая книга уже отправлена в печать.

Фото: Медиамакс

Григорий рассказывает, что ведет переговоры с представителями Юрия Норштейна о приглашении легенды анимационного кино в Ереван. «Я упорный продюсер», — улыбается он.

Фото: Медиамакс

Дом будет расти, меняться, наполняться голосами людей, зеленью сада, запахом книг. Но уже сейчас ясно: это не просто новый адрес. Это место, которое продолжает объединять людей.

Астxик Оганесов

Фотографии: Эмин Аристакесян