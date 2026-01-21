Пашинян и Алиев удостоены премии Зайеда

Ереван /Медиамакс/. Комитет премии «Зайед» высоко оценил соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.
«Премия подчеркивает, что примирение - это не разовое действие, а непрерывный и последовательный путь», - говорится в сообщении правительства Армении.
Премия будет вручена премьер-министру Армении Николу Пашиняну в феврале в Абу-Даби.
Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев также удостоен премии «Зайед».
Медиамакс отмечает, что 10 июля 2025 года лидеры Армении и Азербайджана встретились в Абу-Даби, где договорились парафировать мирное соглашение.
Парафирование произошло через месяц в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа.
