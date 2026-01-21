Пашинян и Алиев удостоены премии Зайеда - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
21 Январь 2026
687 просмотров

Пашинян и Алиев удостоены премии Зайеда


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Комитет премии «Зайед» высоко оценил соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Премия подчеркивает, что примирение - это не разовое действие, а непрерывный и последовательный путь», - говорится в сообщении правительства Армении.

 

Премия будет вручена премьер-министру Армении Николу Пашиняну в феврале в Абу-Даби.

 

Согласно сообщениям азербайджанских СМИ, президент Азербайджана Ильхам Алиев также удостоен премии «Зайед».

 

Trend: Пашинян и Алиев обсуждали вопрос парафирования мирного соглашения

Медиамакс отмечает, что 10 июля 2025 года лидеры Армении и Азербайджана встретились в Абу-Даби, где договорились парафировать мирное соглашение. 

 

Парафирование произошло через месяц в Вашингтоне в присутствии президента США Дональда Трампа.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Январь 21, 2026 09:23
Армен Саркисян: «Есть времена, когда лучше молчать»

Внешняя политика | Январь 20, 2026 17:38
Бывший «главный посредник» Шарль Мишель снова в Ереване

Регион | Январь 20, 2026 13:14
СВР: Военная эскалация между Арменией и Азербайджаном в 2026 году невероятна
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026