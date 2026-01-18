Представители Армении и Азербайджана проннспектировали участок Ерасх-Садарак - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
19 Январь 2026
790 просмотров

Представители Армении и Азербайджана проннспектировали участок Ерасх-Садарак


Фото: wikimedia.org


Ереван /Медиамакс/. Сегодня представители Армении и Азербайджана провели совместную инспекцию текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Ерасх-Садарак.

«Целью инспекции была оценка технической пригодности данного участка для обеспечения движения специальной железнодорожной строительной техники с целью реализации соответствующих комплексных мер по восстановлению инфраструктуры», - говорится в сообщении министерства территориального управления и инфраструктур Армении.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Запечатленное Время | Январь 16, 2026 13:41
Неделя в объективе: ICE в Миннеаполисе, чета Клуни в Голливуде, чайка на Римском форуме

Общество | Январь 15, 2026 17:38
Представители Армении и Азербайджана проннспектировали участок Ерасх-Садарак

Политика | Январь 15, 2026 15:53
Пашинян - о TRIPP, опасениях Ирана и ожиданиях от России
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026