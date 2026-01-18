Представители Армении и Азербайджана проннспектировали участок Ерасх-Садарак

Ереван /Медиамакс/. Сегодня представители Армении и Азербайджана провели совместную инспекцию текущего состояния инфраструктуры железнодорожного участка Ерасх-Садарак.
«Целью инспекции была оценка технической пригодности данного участка для обеспечения движения специальной железнодорожной строительной техники с целью реализации соответствующих комплексных мер по восстановлению инфраструктуры», - говорится в сообщении министерства территориального управления и инфраструктур Армении.
