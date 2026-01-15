Азербайджан вернул Армении четверых пленных - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
15 Январь 2026
671 просмотров

Азербайджан вернул Армении четверых пленных


Фото: minval.az


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан вернул Армении четырех пленных, содержавшихся в Баку.

«Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулчекджян и Вагиф Хачатрян были недавно переданы представителями соответствующих органов Азербайджана представителям соответствующих органов Армении через мост Хаккари, и сейчас находятся на территории Армении», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Политика | Январь 15, 2026 15:53
Пашинян - о TRIPP, опасениях Ирана и ожиданиях от России

Регион | Январь 15, 2026 09:29
«Американские бомбы не помогут, а навредят протестующим в Иране»

Армения и мир | Январь 14, 2026 17:02
«Убить или быть убитым»: как ситуация в Иране отличается от событий 1979 года
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2026