Азербайджан вернул Армении четверых пленных

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Азербайджан вернул Армении четырех пленных, содержавшихся в Баку.
«Геворг Суджян, Давид Давтян, Виген Эулчекджян и Вагиф Хачатрян были недавно переданы представителями соответствующих органов Азербайджана представителям соответствующих органов Армении через мост Хаккари, и сейчас находятся на территории Армении», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.
