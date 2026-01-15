Стартует прием заявок на участие в программе «Шаг к дому» - Mediamax.am

15 Январь 2026
Стартует прием заявок на участие в программе «Шаг к дому»


Ереван /Медиамакс/. Офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении начинает прием заявок для участия в образовательно-культурной программе «Шаг к дому-2026» для подростков диаспоры.

 

Программа дает возможность юношам и девушкам из диаспоры в возрасте от 13 до 18 лет провести две недели в Армении.

 

Программа включает: уроки армянского языка (восточноармянский, западноармянский), арменоведения, национальной песни и танца, посещения историко-культурных мест и образовательных учреждений Армении, встречи с государственными, общественными деятелями, представителями культуры и искусства; участие в спортивных и культурных мероприятиях.

 

В этому году «Шаг к дому» пройдет в 5 потоков с 12 июня по 19 августа для 600 подростков из армянской диаспоры.

 

Все расходы в рамках 13-дневной программы на территории Армении покрывает правительство Армении.

 

Участникам необходимо самостоятельно оплатить транспортные расходы по приезду и отъезду и приобрести двухнедельную туристическую страховку.

 

Заявки на участие в программе принимаются  до 25 февраля 2026 г.

 

Подробности и форма подачи заявое доступны по ссылке http://diaspora.gov.am/ru/programs/24/qayl_depi_tun.

