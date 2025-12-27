В Yandex Go рассказали, как сэкономить на поездках в праздники

В Yandex Go рассказали, когда было выгоднее заказывать поездки в предпраздничные дни и в новогоднюю ночь в прошлом году, и какие рекомендации могут помочь уехать дешевле.

В праздники тарифы в сервисе — стоимость посадки, цена за 1 километр и за 1 минуту пути — не меняются, однако поездка может стоить больше из-за повышенного спроса. Если желающих уехать больше, чем свободных водителей, стоимость поездки может быть выше обычного.

Выходные перед Новым годом обычно загружены делами: все стараются успеть купить подарки и завершить последние дела. На основании данных по использованию сервиса в Ереване в 2024 году в Yandex Go спрогнозировали, в какое время в ближайшие дни может быть удобнее заказывать поездки.

В последние выходные года

В субботу, 27 декабря, поездку может быть выгоднее заказывать днем — до 13:00, a также вечером — с 19:00 до 21:00. В воскресенье, 28 декабря, может быть выгоднее всего заказать машину с 11:00 до 16:00 или с 19:00 до 21:00.

31 декабря и в новогоднюю ночь

31 декабря поездку было выгоднее заказывать с утра и до 17:30. Позднее часть водителей уходили с линии, чтобы успеть к семьям, поэтому количество доступных машин становилось меньше, а стоимость поездки временно росла.

После полуночи и до 2:00 ночи 1 января спрос на поездки увеличивался, а количество водителей на линии было меньше обычного. В такие часы стоимость поездки была выше. В период с 2:00 до 3:00 спрос на поездки снижался, как и стоимость.

1 января

С 3:00 до 9:00 1 января многие возвращаются с празднований домой, в это время стоимость поездки была выше, а подачу машины приходилось ждать дольше обычного.

Утром 1 января поездку может быть выгоднее заказывать с 09:00 до 11:30. В это время водители постепенно начинают выходить на линию, а большинство людей уже успевают вернуться домой после празднований.

Лайфхаки: как можно сэкономить на поездке

1. Обращайте внимание на индикатор спроса

Если свободных машин на линии хватает, индикатор будет зеленого цвета, а цена поездки — базовой. Если спрос на услуги повышен, индикатор будет оранжевым или красным, а стоимость поездки — выше базового.

Понимание спроса помогает оценить обстановку и решить — поехать сейчас, подождать или воспользоваться общественным транспортом. После выбора маршрута и тарифа, нажав на индикатор в верхнем левом углу, можно также увидеть детализацию цены. Она показывает, из чего состоит стоимость поездки, включая точный размер повышающего коэффициента при высоком спросе.

2. Пользуйтесь подсказкой “Пройтись” в приложении

Иногда приложение может предложить пройтись несколько минут до более удобной водителю точки посадки, например, если на дороге пробка или сложный заезд во двор. Для пассажира такая поездка будет стоить дешевле, а водитель проведет меньше времени без заказов.

3. Заказывайте машину не в ровные часы

Спрос на поездки может быть немного ниже, если заказывать машину в менее популярное время, например, за 5-20 минут до наступления целого часа. Например, если вы планируете выехать около 15:00, можно рассмотреть вариант заказа в 14:40.

Повышающий цену коэффициент — это временная мера, которая обеспечивает стабильную возможность уехать тем, кому поездка нужна срочно. Она также помогает привлечь больше водителей на линию и вернуть спрос и предложение в состояние баланса. Как только на линии появляется достаточно водителей, чтобы увезти всех, стоимость возвращается на обычный уровень.

*Информация носит рекомендательный характер. Реальные динамика стоимости поездок и динамика спроса могут отличаться.