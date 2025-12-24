В Женеве презентуют книгу, посвященную проблеме защите армянского наследия

Ереван /Медиамакс/. 21 января 2026 года в Женеве будет презентована книга, составленная по итогам конференции по армянскому наследию.

Целью издания является привлечение международного внимания к защите армянского культурного и религиозного наследия и к более широкой глобальной проблеме уничтожения наследия в условиях конфликтов и вынужденного перемещения, говорится в сообщении Всемирного совета церквей (ВСЦ).

Конференции по армянскому наследию была организована в Берне 27-28 мая 2025 года

Всемирным советом церквей в сотрудничестве с Протестантской церковью Швейцарии по просьбе Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Конференция стала ответом на принудительное перемещение армянского населения из Арцаха/Нагорного Карабаха и серьезные угрозы, с которыми столкнулось армянское культурное и религиозное наследие в регионе», - отмечается в сообщении.

Конференция в Берне собрала около 150 участников, включая экспертов в области международного права и прав человека, историков, представителей международных и неправительственных организаций, религиозных лидеров, политиков и журналистов.

Книга включает в себя доклады конференции, экспертные анализы и размышления, помещая армянский опыт в более широкий глобальный контекст. Она предназначена в качестве ресурса для церквей, политиков, академических учреждений и организаций гражданского общества, занимающихся защитой культурного и религиозного наследия, защитой прав человека и усилиями по примирению и устойчивому миру.

Официальная презентация состоится в рамках Недели молитв о христианском единстве. Вечер начнется с экуменической молитвы в капелле Святого Маккавея в Соборе Святого Петра в Женеве, после чего состоится презентация книги в Международном музее реформации.