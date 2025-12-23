Заказывая продукты в Yandex Go, можно помочь диким животным

Ереван /Медиамакс/. Совершая заказы в Carrefour через Yandex Go, пользователи смогут собрать карту обитания диких животных страны и получить значок «Друг животных Армении».

С каждого заказа стоимостью свыше 5000 драмов сервис перечислит 300 драмов в Фонд сохранения дикой природы и культурных ценностей (FPWC). Собранные средства будут направлены на питание, уход, лечение и реабилитацию животных, спасенных из неволи.

Коллекция проекта, которую пользователи могут собрать, покупая товары в Carrefour через Yandex Go, состоит из наклеек с изображениями животных и игровой карты Армении. При заказе от 5 000 драмов пользователь получает наклейку одного животного и карточку с краткой информацией о нём — где оно обитает и чем питается.

Фото: Yandex Go

При заказе от 10 000 драмов вместе с наклейкой в заказ будет вложена и карта, на которую можно наклеивать животных. Пользователи, собравшие на карте пять разных животных, смогут получить значок «Друг животных Армении». Для этого нужно прийти в Carrefour в Yerevan Mall и показать карту с наклейками.

Участникам акции доступны наклейки с десятью видами животных — косулей, кабаном, севанской форелью, лаской, перевязкой, выдрой, лунём, а также редкими и исчезающими — кавказским леопардом, армянским муфлоном, бородачом. Опираясь на информацию в карточках, наклейку каждого животного нужно будет разместить в определённом регионе обитания: Вайоц Дзор, Сюник, Тавуш, Лори, Котайк, Ширак, Арагацотн, Гегаркуник и озеро Севан.

Фото: Yandex Go

«Значительная часть работы Фонда по сохранению дикой природы и культурных ценностей связана с природоохранными усилиями — такими как дополнительное подкармливание, работа нашего Центра спасения диких животных и реабилитация осиротевших медвежат с последующим возвращением их в дикую природу. Благодаря сотрудничеству с Yandex Armenia мы можем донести важность этих природоохранных программ напрямую до армянских семей. Мы очень рады возможности вдохновить людей на защиту дикой природы нашей страны», - сказал основатель и директор Фонда сохранения дикой природы и культурных ценностей (FPWC), член Совета Международного союза охраны природы Рубен Хачатрян.

«В рамках проекта особое внимание уделялось точности и достоверности информации о животных и местах их обитания. Инициатива Yandex Go позволяет в игровой и доступной форме рассказывать о фауне Армении людям разного возраста — от детей до взрослых — и способствует формированию бережного и осознанного отношения к природе. Проект показывает, что забота о диких животных может начинаться с простых и понятных шагов», - отметила консультант проекта, заведующая кафедрой зоологии Ереванского государственного университета Астхик Казарян.