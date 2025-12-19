Вероника Зонабенд: «Счастлив тот, у кого в жизни есть большая любовь и большая мечта»

Эксклюзивное интервью Медиамакс с Вероникой Зонабенд, социальным предпринимателем и филантропом, сооснователем Фонда Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд (RVVZ) и других благотворительных фондов и программ

(Интервью состоялось до 18 декабря, когда государственный обвинитель в Баку запросил для Рубена Варданяна пожизненное заключение).

— В Азербайджане продолжается фарс, который там называют «судом». Есть ли надежда на освобождение Рубена Варданяна и других армянских пленных?

— К сожалению, новости невесёлые. На этой неделе было объявлено, что «судебное следствие завершено» и предстоят прения сторон. При этом непонятно, между кем будут прения. На заседания суда не пускают никого из независимых экспертов. За год слушаний суд не удовлетворил практически ни одного ходатайства и запроса Рубена и его адвоката, а многие из этих ходатайств и запросов до сих пор остаются без ответа. Хотя судебные заседания объявлены открытыми, на них пускают только по спискам, а сам зал суда оцеплен. Так называемые потерпевшие и их родственники говорят, что «с Варданяном не встречались, не знают его лично, знают о нём только из СМИ, но считают, что к нему нужно применить самые строгие меры». При этом ни один из тех свидетелей, кто хорошо знает Рубена и кого он просил вызвать, не был вызван для дачи показаний. Совершенно очевидно, что решение суда будет лежать вне правового поля. Более того, весь так называемый судебный процесс является тотальным отказом в правосудии.

К счастью, пока Рубену разрешают звонить раз, иногда два раза в неделю по 10 минут. Ни у меня, ни у других членов нашей семьи нет достоверной информации о состоянии его здоровья, о котором мы можем судить только по голосу. Всё это время, за исключением лишь нескольких недель, Рубен содержится в одиночной камере. Он практически полностью изолирован, у него нет возможности пользоваться Интернетом. Единственная его связь с внешним миром — это письма от друзей и тех, кто хочет его поддержать.

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто пишет Рубену. Понимаю, что до него доходят лишь немногие из этих писем, но для него это очень важно. Дружеская поддержка и понимание, что его помнят, придают ему сил. В этом году, как и в прошлом, мы организуем централизованную отправку Рубену поздравлений с Новым годом.

Подробную информацию о том, как написать и отправить письмо, можно найти на сайте FreeVardanyan.com в разделе «Письмо Рубену».

Печально, что с уходом из Азербайджана Международного Комитета Красного Креста мы утратили возможность записывать для Рубена короткие видеосообщения. Кстати, в ближайшие дни я планирую обратиться к руководству МККК с просьбой прояснить правовой статус Рубена на период, когда представители этой международной гуманитарной организации посещали его во время его содержания в Азербайджане. Это имеет принципиальное значение для понимания всех прав Рубена и того, какие дальнейшие шаги необходимо предпринять, чтобы защитить его права и интересы, в том числе в международных инстанциях.

Общество | 2025-12-18 12:52:20 Рубен Варданян: «Я счастлив, что могу быть слугой своего народа»

Надо сказать, что, несмотря на весь ужас ситуации, Рубен держится очень мужественно, много читает, занимается йогой. О нас он тревожится больше, чем о себе, к тому же надо признать, что он предвидел многое из того, что сейчас происходит в мире.

— Мужество и стойкость Рубена не могут не восхищать, а как приходится вам всё то время, что его нет рядом? Что даёт вам силы?

— Вера в то, что испытания даются нам по силам и каждый должен нести свой крест. И ещё в то, что добро и любовь побеждают. Счастлив тот, у кого в жизни есть большая любовь и большая мечта, поэтому, несмотря ни на что, мы с Рубеном продолжаем мечтать, а наша любовь только крепнет в испытаниях. К тому же у нас замечательные дети, которые поддерживают нас и дают нам много энергии. Все они как-то сразу стали мудрее, и их поведение подтверждает, что, если ты делаешь то, во что веришь, то потом твои дети дают тебе много поводов гордиться ими.

А ещё я занимаюсь тем, что приносит радость, вдохновение и чувство нужности. Это тоже даёт много энергии. Бессмысленно горевать, обижаться на чудовищную несправедливость и думать о мести. Всё это отнимает много сил и энергии. Рубен часто в наших телефонных разговорах говорит, что он всех любит — не только друзей, но и врагов. Время всех рассудит и всем за всё воздастся. Важно оставаться человеком в любых обстоятельствах и верить.

— После незаконного задержания Рубена азербайджанскими властями, в одном из своих интервью вы сказали, что, несмотря на все трудности, «работа наших проектов не прекращается, потому что они долгосрочные». Это по-прежнему так?

— Всё верно, эти проекты рассчитаны минимум на 20–25 лет. Мы очень многого добились, хотя далеко не всё из задуманного нам удалось реализовать по объективным причинам. Не только Армения, но и весь мир вошёл в тот самый идеальный шторм, о котором Рубен начал говорить ещё лет 15 назад: войны, пандемия, продолжающийся финансовый кризис, геополитические проблемы, не говоря уже о массе других сложностей и ограничений последних лет.

Off-the-record | 2012-02-05 22:00:15 Рубен Варданян: «Нас ждет реформация, революция или инквизиция»

Ещё в начале 2000-х мы с Рубеном поняли, что в XXI веке наиболее ценным «ресурсом» становится талантливый, широко образованный, творчески и нестандартно мыслящий человек, а значит, преуспевать будут те государства и территории, где концентрация таких людей будет выше. Это, в свою очередь, значит, что нужно создавать условия для того, чтобы такие люди — элита в истинном смысле этого слова — могли реализовать себя на родине и не уезжали бы в поисках лучшей доли. Более того, чтобы столь благоприятная среда привлекала бы настоящую элиту из других стран. Эти люди приносили бы в Армению передовой опыт, новые технологии, лучшие стандарты корпоративной культуры, и взаимное интеллектуальное и культурное обогащение давало бы ещё больший толчок развитию.

Мы были убеждены, что начинать создавать такую среду стоит с образования. Это ключ к решению большинства мировых проблем, и к тому же в Армении с её тысячелетней культурой почитания Знания весьма плодородная почва, на которой семена образовательных проектов очень скоро дадут обильные всходы.

— Ваши ожидания оправдались? Можете сказать о конкретных результатах?

— Да, конечно. Самый очевидный пример — это международная школа в Дилижане, выпускников которой принимают в лучшие вузы по всему миру. Правда, в Армении её приняли далеко не сразу. Армянское сообщество как внутри страны, так и в диаспоре относилось с недоверием к идее, что Армения может стать местом, куда будут приезжать дети со всего мира, чтобы получать высококачественное образование, соответствующее лучшим мировым стандартам. Речь об образовании, которое готовит молодых людей к реальности ХХI века с его вызовами и требованиями и развивает такие качества, как творческое и критическое мышление, готовность к изменениям и способность общаться с людьми разных культур и социального статуса. Наше решение открыть в Дилижане международную школу для детей из разных стран, разного этнического и социального происхождения максимально соответствовало нашему видению будущего Армении — страны-хаба, нужной и полезной для региона и мира.

Дилижанцы долгое время считали, что наша школа только для богатых, и к ним она не имеет никакого отношения. Но затем в неё поступили несколько детей из Дилижана, и теперь каждый таксист рассказывает туристам: «Это наша школа, но надо быть умным, чтобы туда поступить, недостаточно просто заплатить деньги». Уже несколько лет школа и Дилижанский общинный центр (DCC), который мы с Рубеном поддерживаем, проводят совместные программы для детей и подростков Дилижана. Благодаря этим программам местные ребята верят, что всего можно добиться, если очень захотеть. Например, каждый год кто-то из дилижанских подростков поступает в международные школы, в том числе в UWCD. Кроме того, местным детям становится доступна спортивная инфраструктура кампуса Дилижанской международной школы: футбольное поле, спортивный зал, бассейн.

Кроме того, на базе школы совместно с компанией Samsung ведётся обучение подростков из разных городов Армении программированию и разработке приложений для ОС Android. Причём не только для учащихся спецшкол. Например, дети из Дилижана смогли попасть на эту программу благодаря обучению на спецкурсах, организованных DCC. Я горжусь тем, что в Армении количество учащихся, которые успешно прошли весь курс и получили сертификаты, превышает 95 % — наивысший показатель среди всех стран, в которых действует эта программа. Несколько наших ребят вошли в сборную, которая обеспечила Армении третье место в индивидуальном зачёте (и 16-е в командном) на международной олимпиаде по искусственному интеллекту в Пекине.

Так что Дилижанская международная школа играет важную роль в образовательной жизни города, региона и даже всей страны. Надеюсь, что и те, кто принимает решения, понимают важность UWC Dilijan для Армении. Когда мы торжественно открывали школу в октябре 2014 года, я сказала, что через некоторое время мы будем подсчитывать количество нобелевских лауреатов, которые в ней учились. Поверьте мне, так и будет. За десять лет школа не только завоевала большой авторитет в системе UWC, но и стала международно признанным брендом. Только подумайте, родители из 80 стран каждый год отправляют в Дилижан своих детей — это почти половина всех государств на планете, и их граждане выбирают Армению как лучшее место для образования. Более того, благодаря Дилижанской международной школе, которая сегодня включает в себя не только колледж, но и дошкольное образование и среднюю школу, — в Дилижан переехало нескольких семей из других стран: России, Китая, США и ОАЭ.

— Повлияла ли международная школа на ментальность жителей Дилижана?

— Построить здание намного быстрее, чем изменить ментальность, поэтому работа с молодёжью началась задолго до открытия школы. За последние одиннадцать лет сотрудники и волонтёры DCC сделали очень много для того, чтобы у жителей Дилижана появились разнообразные возможности образования и досуга. За всё время существования центра порядка 2 000 дилижанцев прошли разнообразные обучающие курсы и поучаствовали в международных конкурсах. У нас есть примеры, когда прорывные инициативы юных предпринимателей получали финансирование для развития. Можно смело сказать, что всё это изменило менталитет молодёжи. Ребята больше не боятся мечтать и ставить перед собой амбициозные цели, они учат иностранные языки, планируют своё будущее, участвуют в волонтёрском движении, которое в Дилижане стало нормальным явлением. Активные юноши и девушки реализуют собственные социальные инициативы и инициируют позитивные перемены, понимая, что они хозяева своей судьбы.

Вероника Зонабенд

Ещё один яркий пример средообразующего проекта — Café #2. Изначально это была молодёжная социальная инициатива: местные подростки получают возможность заработка и приобретают навыки работы в индустрии гостеприимства. Но со временем Café #2 изменило образ жизни горожан, их социальные привычки — то, как они проводят досуг. К тому же оно способствовало появлению новых ресторанных проектов в городе.

Всё это примеры того, как большая мечта меняет реальность. В этом и заключается главное отличие проектов Рубена: он не боится невозможного, верит в свою мечту, строит конкретные планы по её осуществлению, убеждает других в важности и возможности проекта и привлекает к его совместной реализации множество разных людей.

— Продолжу вашу мысль о важности школы UWC для Армении. Писали, что дочь премьер-министра Никола Пашиняна тоже окончила одну из школ этой системы.

— Да, она и её родители были на пятилетии UWC Dilijan в 2019 году, и наша школа её очень вдохновила. Одно из главных преимуществ образовательного движения UWC в том, что в школы и колледжи принимают детей вне зависимости от общественного и финансового положения родителей. Значение имеют способности, потенциал, личные качества ребёнка и его желание приносить пользу обществу. В UWC вместе учатся и дети элиты, например европейских монархов, и выходцы из семей беженцев. Географическое, культурное и социальное разнообразие студентов позволяет им видеть друг в друге личность, а не статус. Так что семья премьер-министра прекрасно понимает ценность такого образования. Это даёт мне надежду на то, что оно будет по-прежнему доступно детям в Армении.

— Вы сказали, что открытие в Дилижане школы UWC соответствует вашему с Рубеном видению Армении как страны-хаба. Другие ваши проекты тоже?

— Так и есть. Тогда же, в начале 2000-х Рубен и его партнёры задумались о том, какой они хотят видеть Армению через 20 и более лет. Была проделана колоссальная работа по анализу возможных сценариев будущего страны и того, на какие отрасли экономики и сферы деятельности нужно делать ставку для прорывного развития. К этой работе привлекли консультанта с мировым именем — компанию McKinsey, а результаты обсуждали и в Армении, и в различных общинах диаспоры. Проект назывался «Армения-2020», и именно в нём истоки многих наших сегодняшних программ, в частности «Возрождение Татева».

Позднее Рубен неоднократно предпринимал новые попытки организовать общественное обсуждение будущего Армении и моделей её развития. Проекты «Армения-2031/2041», Futures Studio и The Future Armenian все об этом. Оптимальной он считает модель хаба и полноценную, хотя и не безоглядную интеграцию страны в мировое пространство.

"Книжный павильон" | 2025-05-06 15:36:24 «Рубен Варданян не считал себя «спасителем»»: обсуждение книги в Американском университете

Для гармоничного развития было важно, чтобы проекты не были сосредоточены только в Ереване, а реализовывались бы по всей стране, поэтому были выбраны Татев, Дилижан и Гюмри. Проекты, которые мы запустили, мы называем якорными, потому что они масштабные, дают мультипликативный эффект, запускают цепную реакцию позитивных изменений и новых проектов и все вместе обеспечивают целостный подход к развитию.

Сейчас, когда канатной дороге «Крылья Татева» уже исполнилось 15 лет, а Дилижанской школе и проекту в Гюмри - 10, заметен ощутимый эффект от их реализации по тому, как изменилась экономика этих регионов.

Упомянутые проекты, как и Гуманитарная инициатива «Аврора», и FAST, были реализованы по лучшим международным стандартам. Они поменяли и продолжают менять к лучшему социально экономическую среду вокруг себя, но что ещё важнее — они притягивают людей и внутри страны, и из-за рубежа. Речь не только о сотнях тысяч туристов, которые устремились в Армению, но и о тех, кто захотел остаться в стране, пусть и не навсегда. У нас немало примеров, когда высококлассные иностранные специалисты решили переехать в Армению, чтобы работать в наших проектах. А что уж говорить о сотнях подростков практически со всего мира, которые вот уже десять лет приезжают в Дилижан на учёбу? Пожив здесь два года, они становятся добровольными послами Армении в своих странах. Даже подростки из Турции после учёбы в UWC Dilijan возвращаются на родину с совершенно иным отношением к Армении, армянам и истории геноцида армянского народа в Османской империи.

Множество людей, сопричастных нашим проектам, не будучи армянами по происхождению, стали армянами по выбору — Armenians by choice, то есть связали свои устремления с Арменией. Живой пример вы видите перед собой.

— Да, кажется, то, что вы с Рубеном задумали 25 лет назад, постепенно сбывается.

— Вот именно! Все эти годы Рубен последовательно воплощал в жизнь те идеи, о которых говорил. Он не политик и потому никогда не «колебался вместе с линией партии», как в известном анекдоте. Уверена, что все хотят видеть Армению процветающей. В то же время у каждого свой взгляд на вещи и свой горизонт планирования. Кто-то мыслит в среднесрочной перспективе, кто-то озабочен будущим своих детей. Наш горизонт планирования включает в себя, самое меньшее, наших детей и внуков, которые только начинают жизненный путь. Мы хотим, чтобы сегодняшний пятилетний ребёнок через 15–20 лет жил в лучшей среде, в том числе благодаря нашим проектам.

— Вы говорите, что Рубен - не политик, но известно, что он начал сотрудничать с партией «Страна для жизни». Сотрудничаете ли вы и ваша семья с этой или какой-то другой политической силой, например такой, которая выражает поддержку Рубену и другим армянским пленникам?

— Мы благодарны всем, кто поддерживает Рубена и других армянских пленников и прилагает усилия к их освобождению. Притом что мы с уважением относимся ко всем, мы остаёмся вне политики. Мы не поддерживаем никакую политическую силу и не боремся против кого бы то ни было. Вся наша энергия, все усилия сосредоточены только на возвращении Рубена.

— Теперь, когда его уже два года незаконно удерживают в Азербайджане, последовательно воплощать все эти идеи приходится вам одной. Не трудно?

— Бог не даёт непосильных испытаний. К тому же я не одна — рядом со мной и моей семьёй немало людей, на которых мы можем опереться в это трудное время, и это большое счастье.

Вообще, интересно, как по-разному проявляют себя люди в несчастье, которое случилось с нашей семьёй. Есть те, кто оказал и продолжает оказывать безоговорочную поддержку, подставил плечо и помогает всем, чем может. Однако есть и такие, кто ведёт себя как мародёры на пожаре. Например, один наш бывший партнёр, которому мы передали в собственность очень хороший земельный участок в Дилижане, подал на нас в суд, чтобы не выполнять свои финансовые обязательства перед нами. Как говорится, Бог ему судья. К счастью, это чуть ли не единственный такой случай. Напротив, помощь нам оказали даже те, от кого мы её и не ждали. Многие это не афишируют, просто говорят, что это их моральный долг. Благодаря всем нашим друзьям мы можем продолжать дело, которому себя посвятили. У меня нет слов, чтобы поблагодарить их так, как они того заслуживают.

— Но ведь без сложностей не обходится? Я слышал, что вашим структурам предъявляли претензии, будто они нецелевым образом используют территории, на которых реализуются ваши проекты, и поэтому должны вернуть их государству.

— Не совсем так. Эти территории мы не получили от государства даром. Права на собственность или право на застройку для всех участков земли мы приобретали за немалые деньги.

За каждым проектом стоят годы труда, сотни людей и колоссальные финансовые ресурсы — нашей семьи и наших партнёров и доноров. Совокупный объём инвестиций, в том числе благотворительных, в одну лишь программу «Возрождение Татева» составил 34 миллиона долларов.

Концепции тщательно разрабатывались с привлечением ведущих мировых консультантов и реализовывались вместе с лучшими в своих областях специалистами. Посмотрите, сколько всего было сделано в Татеве с 2008 года, когда началась программа его возрождения! Канатная дорога «Крылья Татева» в этом году принесла Армении уже четвёртую международную награду. Сегодня регион просто не узнать. Сама программа — это уникальный для Армении пример масштабного проекта в формате трёхстороннего партнёрства между частными предпринимателями, государством и Армянской апостольской церковью. Это синтез коммерческих, социально-предпринимательских и чисто благотворительных инициатив, в которые активно вовлечены местные жители.

Всё рассчитано на то, чтобы туристы не ограничивались посещением Еревана, а путешествовали бы вглубь Армении и оставались там подольше. Всё, что мы успели сделать, дало ощутимый эффект. Турпоток в Сюник вырос в 17 раз. До строительства канатки Татев посещало от силы 5 000 туристов в год. В 2010 году канатная дорога перевезла 9 000 пассажиров, в 2019-м — уже 155 тысяч. Инвестиции частного сектора в регион выросли в 11 раз. Рост турпотока способствовал развитию транспортной и туристической инфраструктуры: в окрестностях Татева и Гориса открылось более 100 новых отелей и гостевых домов. Появились новые рабочие места и новые возможности образования, закипела культурная и социальная жизнь. Когда-то соседние с Татевом сёла были на грани вымирания, теперь же туда возвращаются семьи с детьми, стали заполняться прежде пустующие школы. В частности, на средства нашего фонда был проведён капитальный ремонт в школе в Алидзоре, при ней и при школах в Горисе, Татеве и Шинуайре открылись инженерные лаборатории.

Рубен Варданян

Как я уже сказала, не всё запланированное удалось реализовать, часть планов придётся свернуть, но то, что уже сделано, надеюсь, продолжит успешно развиваться.

— То же самое, вероятно, и в Дилижане?

— Да. Вот уже много лет, как вы знаете, мы реализуем программу развития Дилижана, для чего был создан одноимённый фонд. Когда мы планировали построить в Дилижане международную школу, то не хотели, чтобы она стала чем-то вроде оазиса благополучия в пустыне, поэтому школа стала частью большого плана по развитию города и его инфраструктуры. Понятно, что нам одним такая масштабная задача была не под силу, и мы избрали формат частно-государственного партнёрства, который по-прежнему считаем эффективным.

Концепция развития Дилижана как современного культурно-образовательного и рекреационного кластера, лучшего места для жизни, куда бы переезжали, в том числе и из других стран, была частью общего видения развития Армении. Кстати, я рада, что многие идеи, стандарты и принципы работы, которые изначально внедрял наш фонд IDeA при реализации проектов, теперь приняты и широко используются многими другими организациями в Армении, а некоторые части нашей концепции развития города легли в основу планов других инвесторов, которые зашли в Дилижан. При этом далеко не всем известно, кто построил канатную дорогу в Татеве и школу в Дилижане. Мы никогда не стремились к тому, чтобы наши с Рубеном имена были выгравированы на памятных табличках, и лишь в последнее время по настоянию друзей мы стали больше говорить о личном вкладе Рубена, надеясь, что это поможет ускорить его освобождение.

Армения и мир | 2025-08-01 09:03:43 «Армянам следует больше рассказывать о деле Рубена Варданяна»

В Дилижане мы сконцентрировали свои усилия на развитии набережной, чтобы сделать пешеходную и рекреационную зону по лучшим международным образцам. Кстати, такая концепция соответствует изначальному генплану города, который мы нашли в архивах. Местные жители ещё помнят большой центральный парк. Пятнадцать лет назад его поделили на куски, и на некоторых участках планировалось начать строительство. Мы же хотели сохранить парк для местной общины и потратили около 1 миллиона долларов, чтобы выкупить эти участки или приобрести их в долгосрочную аренду. Подчеркну ещё раз: ни одного клочка земли мы не получили даром, права собственности или долгосрочной аренды на каждый участок покупались по рыночным ценам. Кроме того, наши друзья и партнёры выкупили участки вокруг озера и передали нам для развития социальных проектов.

Мы привлекли консультантов, специалистов по урбанистике, архитекторов и самих горожан, чтобы разработать концепцию развития этих территорий, которая отвечала бы потребностям жителей и самым современным требованиям градостроительства, чтобы у дилижанцев и гостей города было место полноценного отдыха и разнообразного досуга. И если лет пятнадцать назад парк был небезопасным местом, где собирались местные хулиганы, то сегодня здесь гуляют семьи, играют дети, люди разных возрастов активно занимаются спортом. Осенью в Дилижане впервые прошёл международный забег Dilijan Run, в котором наряду с опытными марафонцами участвовало много детей, а также учителя местных школ. То есть изменения инфраструктуры повлекли за собой изменения в менталитете.

Только в благоустройство и инфраструктуру центрального парка Дилижана за последние десять лет мы вместе с партнёрами вложили более 4 миллионов долларов А общий объём инвестиций, наших собственных и наших партнёров, с 2012 года и по сей день составил порядка 236 миллионов долларов на школу и на различные культурные, социальные и инфраструктурные проекты по развитию Дилижана и местной общины.

К сожалению, нынешний мэр Дилижана вместо того, чтобы содействовать развитию социальных инициатив, решил оспорить в суде наши права на долгосрочную аренду и на застройку, препятствуя тем самым выполнению наших обязательств. Это, очевидно, создаёт для нас проблемы, но, что ещё хуже, это очень плохой сигнал и для частных инвесторов, и для социальных предпринимателей, так как складывается неблагоприятная инвестиционная и социальная среда, в которой вместо закона, защищающего права, и объективных критериев действуют личные отношения с мэрией и частные интересы чиновников. Надеюсь, что в Армении всё-таки есть верховенство закона, и суд, руководствуясь также и интересами дилижанской общины, вынесет справедливые решения по всем искам. Однако такое давление стало одной из причин, почему мы вынуждены свернуть часть проектов в Дилижане. Мы просто не можем позволить себе тратить на противостояние силы и время с учётом того, через что сейчас проходит наша семья.

— Если не ошибаюсь, вы собирались строить в Дидижанском парке необычную детскую площадку.

— Да, она должна была стать воплощением детской мечты, ведь мы просили местных детей нарисовать, что бы они хотели видеть. К тому же эта площадка задумывалась как инклюзивное игровое пространство, то есть удобное и безопасное для всех, включая детей с ОВЗ.

— Вы говорите об этом в прошедшем времени. Планы изменились?

— Нет, мы по-прежнему хотим её построить. Это один из важнейших объектов парка, проект которого включён в правительственную программу развития туристических кластеров, финансируемую Всемирным банком. В рамках этой программы в развитие общественной инфраструктуры парка и окружающей территории, а также очистку реки планируется инвестировать более 7 миллионов долларов. Осталось согласовать проект строительства детской площадки с мэрией, которая пока отвечает отказом, хотя для этого, с нашей точки зрения, нет никаких оснований. Но как только разрешение будет получено, мы готовы приступить к работам, и я очень надеюсь, что у жителей Дилижана всё-таки будет лучшая детская площадка.

Однако, как я уже сказала, и в Татеве, и в Дилижане нам с Рубеном придётся свернуть часть планов по объективным причинам. И там, и там большая доля благотворительных проектов, вложения в которые никогда нам не вернутся, и мы это прекрасно понимаем, потому что задумывали их в интересах местных жителей. Очевидно, у государства есть собственные планы по развитию этих территорий, и я надеюсь, что они достойно воплотятся в жизнь не в виде большого девелоперского проекта, а в виде современного и комфортного общественного пространства. Нам бы очень не хотелось, чтобы Дилижан повторил печальную судьбу Цахкадзора, где из-за хаотичной коммерческой застройки практически не осталось общественных пространств.

К счастью, в предпринимательской среде растёт сознание собственной ответственности за место, где ты живёшь и делаешь свой бизнес, и мы будем рады передать начатые нами проекты развития в заботливые руки.

Мы же сосредоточим свои усилия на образовательных проектах.

— В Дилижане строится новая церковь. Этот проект не постигнет участь центрального парка?

— Горячее желание дилижанцев — иметь свою церковь, где они смогут венчаться, крестить детей, справлять церковные праздники и совершать все другие обряды, сопровождающие духовную и мирскую жизнь. Поэтому мы сделаем всё, чтобы эта церковь была достроена. Это больше чем культовое сооружение, и не только для общины Дилижана. Лично для меня, принявшей крещение в Армянской апостольской церкви, это ещё и символ веры в то, что Рубен вскоре благополучно вернётся. Он давно мечтал об этой церкви. Вообще, проекты, связанные с возрождением и сохранением духовного и культурного наследия, причём не только армянского и христианского, занимают особое место среди всех наших инициатив.

Мы помогли и помогаем восстановить древние храмы и духовные центры, такие как Татевский монастырь, собор Сурб Геворг в Тбилиси, армянская церковь в Сингапуре, монастырь Сурб Тадевос (Святого Фомы) в Иране, библиотека армянского монашеского ордена мхитаристов на острове Сен-Ладзаро-дельи-Армени в Венеции, церковь Сурб Аствацацин (Пресвятой Богородицы) в селе Мушкапат в Арцахе. Там же, в Шуши, была отреставрирована старинная джума-мечеть Гёвхар-аги, которая сегодня нередко появляется в сюжетах азербайджанских телеканалов, когда туда приезжают различные делегации. Рубен внёс вклад в восстановление Русского на Афоне Свято-Пантелеимонова монастыря и кельи святого великомученика Димитрия Солунского. На средства благотворителей, в том числе и нашей семьи, был построен храмовый комплекс Армянской апостольской церкви в Москве.

Так что церковь в Дилижане, первая за 85 лет, с Божьей помощью обязательно будет. Она построена уже на 60 %. Деньги на строительство собираем всем миром. Меня очень тронула история маленького мальчика. Во время спортивных мероприятий в Дилижане болельщикам предложили сделать любое приемлемое пожертвование, и он отдал 60 драмов — все свои карманные деньги.

— Наверное, на этой светлой ноте можно закончить наш разговор. Мы говорили, помимо прочего, не о самых приятных вещах. Но истории о бескорыстии простых людей, для которых вы и делаете свои проекты, вселяют надежду, что ваше с Рубеном наследие не пропадёт.

— Я тоже искренне на это надеюсь. Рубен любит высказывание Амедео Модильяни: «Жизнь состоит в дарении. От немногих — многим. От тех, кто знает и имеет, — тем, кто не знает и не имеет». Мы оба глубоко убеждены, что ради этого и стоит жить. В конце концов после нас остаётся лишь то, что мы совершили, и каждый сам решает, какую память оставит по себе.

С Вероникой Зонабенд беседовал Ара Тадевосян