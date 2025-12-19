Рубен Варданян: «Я счастлив, что могу быть слугой своего народа» - Mediamax.am

19 Декабрь 2025
Рубен Варданян: «Я счастлив, что могу быть слугой своего народа»


Фото: David Ghahramanyan


Ереван /Медиамакс/. Бвший государственный министр Арцаха Рубен Варданян заявил: «Арцах был, есть и будет – независимо от попыток переписать историю или навязать иное толкование событий».

В сообщении семьи Рубена Варданяна говорится, что 17 декабря состоялся его телефонный разговор со старшим сыном Давидом. Рубен Варданян сообщил, что в ближайшее время ему будет предоставлено последнее слово и в своём выступлении он намерен подчеркнуть следующее:

 

«Я не признаю происходящее судебным процессом и не намерен участвовать в имитации правосудия. Разбирательство, которое проходит в Баку, не соответствует базовым стандартам справедливого суда и потому не может рассматриваться как суд в подлинном смысле этого слова.

 

Я ни о чём не жалею. Все свои действия я совершал осознанно и добровольно, полностью понимая возможные последствия. Я готов отвечать за свои поступки перед Богом. Единственное, о чём я сожалею, – что не смог сделать больше.

 

Я ещё раз заявляю: Арцах был, есть и будет – независимо от попыток переписать историю или навязать иное толкование событий».

 

Рубен Варданян также выразил жаление поделиться следующими мыслями и поблагодарить всех, кто его поддерживает: 

 

«Не нужно бояться смерти или стремиться «победить» её. Страшна не смерть. Страшно безразличие - то состояние, которое проникает в нас незаметно, постепенно, как радиация, и разрушает изнутри.

 

Не нужно бояться идти своим путём, искать, ошибаться и познавать мир до конца жизни. Главное идти своим путём осознанно. 

 

Самое важное – не навредить. Не разрушить то гармоничное равновесие, которое существует в природе и в мире. Мы все – частицы одного большого пространства, которое может существовать только в равновесии и гармонии.

 

Берегите слово. Слово может очень сильно ранить, но может и дать мощный толчок к развитию, поддержке и созиданию.

 

Я счастлив, что могу быть слугой своего народа. Я благодарен всем, кто был и остаётся рядом со мной в этот непростой период».

