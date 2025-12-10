Вероника Зонабенд удостоена премии «Герои Forbes»

Ереван /Медиамакс/. 8 декабря прошла первая церемония награждения победителей премии «Герои Forbes» для выдающихся предпринимателей, ведущих бизнес в России.

Победительницей в категории «Объединитель» премии «Герои Forbes» в 2025 года признана соосновательница сообщества Noôdome, соучредитель и президент Совета попечителей колледжа UWC Dilijan Вероника Зонабенд.

«В 2020 году известный предприниматель Рубен Варданян вместе с женой Вероникой Зонабенд запустили Noôdome - сообщество, которое объединяет предпринимателей, ученых и гуманитариев. Noôdome называет себя «интегратором прогрессивных идей, людей и проектов» и делает основной акцент на междисциплинарном взаимодействии.

Среди его амбассадоров - такие разные люди, как нейролингвист Татьяна Черниговская, актер Данила Козловский и ректор Московского авиационного института Михаил Погосян. В сообществе состоит более 1000 человек. Noôdome проводит более 600 мероприятий в год: предпоказы фильмов и репетиции театральных постановок, открытые интервью, конференции по вопросам IT и венчурных инвестиций, форумы по темам социальных инвестиций и импакт-проектов. Бывший руководитель инвестиционной компании «Тройка Диалог», основатель и первый президент московский школы управления «Сколково» с осени 2023 года находится под стражей в Азербайджане, который обвиняет его в совершении ряда тяжких преступлений. Вероника Зонабенд продолжает заниматься их совместными проектами», - пишет Forbes.ru.