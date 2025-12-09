«Крылья Татева» признаны лучшей канатной дорогой мира

Ереван /Медиамакс/. Канатная дорога «Крылья Татева» в четвертый раз получила престижную международную премию World Travel Awards, победив в номинации «Лучшая канатная дорога мира».

Армянская канатная дорога и в этом году обошла конкурентов из Боливии, Бразилии, Вьетнама, Канады, Новой Зеландии, США и ЮАР.

Ранее «Крылья Татева» приносили победу Армении в этой номинации в 2024, 2023 и 2021 годах.

О победе «Крыльев Татева» по итогам открытого голосования было объявлено в Бахрейне на официальной церемонии награждения победителей премии World Travel Awards 2025.

В этом году «Крыльям Татева» исполнилось 15 лет. С момента своего запуска канатная дорога стала одним из главных символов армянского туризма. Построенная по инициативе Рубена Варданяна и занесённая в Книгу рекордов Гиннесса как самая длинная (5752 м) в мире реверсивная канатная дорога, она имела ключевое значение не только для развития Сюникской области, но и для Армении в целом, повышая туристическую привлекательность страны. Сегодня каждый пятый турист, посещающий Армению, приезжает в Сюник, а туристический поток в регион вырос в 17 раз.

«Крылья Татева» не только связали туристов с одним из самых живописных уголков Армении, но и открыли путь к средневековому Татевскому монастырю, вдохнув новую жизнь в регион и превратив его в точку притяжения для путешественников, культурных инициатив и местного бизнеса. Благодаря проекту инвестиции частного сектора в регион увеличились в 11 раз. Рост туристических потоков способствовал развитию гостиничной инфраструктуры: в окрестностях Татева и Гориса открылись 40 новых гостевых домов формата B&B.

Канатная дорога была построена в рамках программы «Возрождение Татева», инициированной Рубеном Варданяном и Вероникой Зонабенд, и объединила усилия тысяч благотворителей, строителей и волонтеров ради туристического и социально-экономического развития Сюника. Весь доход проекта направляется на восстановление Татевского монастыря и развитие общины Татев.