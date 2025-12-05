Все желающие могут отправить письмо Рубену Варданяну - Mediamax.am

05 Декабрь 2025
623 просмотров

Все желающие могут отправить письмо Рубену Варданяну


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Все желающие могут отправить письмо филантропу, бывшему госминистру Арцаха Рубену Варданяну, которые более 2 лет незаконно удерживается в азербайджанской тюрьме.

Бумажные письма можно оставить в Ереване по адресу: проспект Баграмяна, 6 и в Москве по адресу: Noôdome, Романов переулок 2, стр. 1.

 

Письма в организованных точках приёма принимаются до 21 декабря включительно. После этого все собранные письма будут централизованно отправлены Рубену.

 

Для отправки письма можно посетить ссылку https://freevardanyan.com/ru/category/letter/ и получить подробную информацию о том, как правильно оформить и отправить письмо. 

 

