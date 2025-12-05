Жирайр Липаритян: «Армянская диаспора - это живое и развивающееся сложное явление»

Ереван /Медиамакс/. Историк, бывший главный советник первого президента Армении Жирайр Липаритян охарактеризовал армянскую диаспору как «живое и развивающееся сложное явление».

Он сказал об этом в ходе лекции «Как мыслить о диаспоре?», прошедшей в Национальной библиотеке Армении.

В сообщении Национальной библиотеки о лекции, в частности, говорится:

«Жирайр Липаритян отметил, что формирование армянской диаспоры основано как на добровольных, так и на искусственных факторах. В Средние века и в последующие эпохи торговцы, ремесленники и учёные переезжали на новые рынки и в новые культурные зоны в поисках экономических возможностей и новых сфер интеллектуального развития.

Наиболее трагичные страницы становления диаспоры связаны с репрессиями, войнами и государственной политикой, вынудившими огромные массы людей покинуть исторические места проживания. В частности, резня XIX-XX веков, Геноцид армян и последующие репрессии вызвали мощные волны депортации.

По словам Жирайра Липаритяна, проблема самобытности и сохранения армянской идентичности была и всегда будет актуальной в диаспоре. Он подчеркнул, что независимость и международное признание Армении существенно изменили ситуацию и, в некотором смысле, смягчили остроту кризиса идентичности для новых поколений.

В диаспоре одновременно сосуществуют общины, которые растут и укрепляются и которые со временем ослабевают и исчезают. По словам Липаритяна, это естественный процесс, обусловленный постепенной утратой языка, ассимиляцией, социальной интеграцией и демографическими сдвигами.

В качестве примера он привел армянскую общину Кубы. В 1920-х годах там существовала довольно большая, активная армяноязычная община, но около 10 лет назад там оставалось всего десять семей. Сегодня, возможно, на Кубе вообще нет армяноязычных семей. Этот пример, по словам Жирайра Липаритяна, показывает, как одни очаги диаспоры мирно, без потрясений, угасают, а другие развиваются и перестраиваются, наполняясь новым содержанием.

Историк отметил, что диаспору следует рассматривать не как «законченный» исторический факт, а как движущуюся систему, живущую в среде различных культур, языков и государственных структур. Эта реальность подразумевает одновременное существование взлётов и падений, созидания и разрушения, консолидации и распада, что, по мнению Жирайра Липаритяна, естественно для такого полицентричного и открытого по своей структуре объединения».