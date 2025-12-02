Папа Римский Лев XIV передал братское приветствие Гарегину II

Ереван /Медиамакс/. Его Святейшество Папа Римский Лев XIV передал братские приветствия Католикосу Всех Армян Гарегину II.

30 ноября в Стамбуле Папа Римский Лев XIV посетил Армянский кафедральный собор Пресвятой Богородицы в Стамбуле, где встретился с Армянсим Патриархом Константинополя Сааком II и принял участие в литургии.

В своей речи Лев XIV, в частности, сказал:

«Для меня большая радость посетить Ваше Блаженство, особенно в том месте, где почившие Патриархи Шнорк I и Месроп II принимали моих предшественников.

Приветствуя Вас, хочу бы передать братские приветствия Католикосу Всех Армян, Его Святейшеству Гарегину II, который недавно почтил меня своим визитом, а также епископам, духовенству и всей Армянской Апостольской общине Стамбула и Турции.

Этот визит даёт мне возможность выразить благодарность Богу за мужественное христианское свидетельство армянского народа на протяжении всей истории, часто - в трагических обстоятельствах. Я также хочу выразить глубокую благодарность Господу за постоянно укрепляющиеся братские связи между Армянской Апостольской Церковью и Католической Церковью.

Вскоре после Второго Ватиканского Собора, в мае 1967 года, Его Святейшество Католикос Хорен I стал первым главой Восточной Православной Церкви, посетившим Епископа Рима и обменявшимся с ним поцелуем мира.

В мае 1970 года Его Святейшество Католикос Вазген I подписал с Папой Павлом VI первую совместную декларацию между Папой и Восточным Православным Патриархом, призывая верующих вновь осознать себя братьями и сёстрами во Христе, стремясь к единству. С тех пор, по благодати Божьей, «диалог любви» между нашими Церквями процветает.

Я хотел бы почтить память Католикоса и поэта XII века Нерсеса IV Шнорали, 850-летие кончины которого мы недавно отмечали. Он самоотверженно трудился ради примирения церквей и исполнения молитвы Христа: «Да будут все едино».