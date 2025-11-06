Рубен Варданян: «Арцах был, есть и будет»

Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «Арцах был, есть и будет».
Телеграм-канал Рубена Варданяна сообщает, что «в телефонном разговоре со старшим сыном Давидом бывший госминистр Арцаха попросил поделиться тремя своими мыслями:
1. Арцах был, есть и будет.
2. Верьте в себя - как в частицу Бога, в добро и в свет.
3. Настоящий герой - это тот, кто способен зажечь надежду там, где её больше нет; кто становится опорой для других, когда они утратили веру».
