06 Ноябрь 2025
Рубен Варданян: «Арцах был, есть и будет»


Ереван /Медиамакс/. Бывший госминистр Арцаха Рубен Варданян заявил, что «Арцах был, есть и будет».

Телеграм-канал Рубена Варданяна сообщает, что «в телефонном разговоре со старшим сыном Давидом бывший госминистр Арцаха попросил поделиться тремя своими мыслями:

 

1. Арцах был, есть и будет.

 

2. Верьте в себя - как в частицу Бога, в добро и в свет.

 

3. Настоящий герой - это тот, кто способен зажечь надежду там, где её больше нет; кто становится опорой для других, когда они утратили веру».

