Рубен Варданян: Надеюсь, что «Аврора» сохранит свои армянские корни

Ереван /Медиамакс/. В преддверии 10-летия Гуманитарной инициативы «Аврора» её сооснователь, филантроп Рубен Варданян, который незаконно удерживается в Баку, передал своё обращение руководству и друзьям «Авроры» через свою супругу Веронику Зонабенд.

В обращении говорится:

«Дорогие друзья, единомышленники и коллеги!

Прежде всего - спасибо.

Ваша вера, щедрость и доверие сделали возможным то, что когда-то казалось невозможным.

В преддверии десятилетия «Авроры» я хотел бы выразить личную благодарность всем друзьям и благотворителям, которые поверили в рождённое в Армении видение - создать глобальную гуманитарную инициативу и на протяжении всех этих лет поддерживали её своей щедростью. Именно их преданность зажгла ту искру, из которой выросло движение «Аврора».

Когда наша семья впервые в 2014 году задумала Гуманитарную инициативу «Аврора» и Премию «Аврора», мы представляли это как восьмилетний путь – до 2023 года – с надеждой, что впоследствии инициативу продолжат другие, а «Аврора» станет международным движением, укоренённым в Армении и несущим в мир идею благодарности в действии. Из-за пандемии этот этап продлился до 2024 года и завершился открытием в Ереване Мемориала Авроре Мардиганян и мученикам Геноцида армян — символа благодарности и надежды, ставшего важной вехой и обозначившего завершение периода моего активного участия в проекте.

Я глубоко благодарен Нубару Афеяну и Вартану Грегоряну, которые поддержали инициативу как соучредители с самого начала. Отдельно хочу поблагодарить Нубара и его семью за то, что после 2023 года они взяли на себя руководство «Авророй» и вывели её на новый этап развития. Надеюсь, что даже находясь сегодня в США, «Аврора» сохранит свои армянские корни.

Мои искренние слова признательности адресую всем членам Совета и Отборочной Комиссии – за вашу преданность, труд и веру в миссию «Авроры», за то, что сделали её по-настоящему уникальной.

Благодарность - основа и суть «Авроры», это универсальная человеческая ценность. Переосмысливая слова Святого Франциска, хочу подчеркнуть: «самая настоящая радость рождается из благодарности».

И действительно, благодарность в действии лежит в основе здорового и сострадательного мирового сообщества.

Находясь здесь, в Баку, я как никогда вдохновлён лауреатами «Авроры» и всем сообществом инициативы, чьи неустанные усилия служить другим без стремления к признанию или славе воплощают сам дух «Авроры». Вы — настоящие герои, и, как всегда надеялись основатели «Авроры», многие последуют вашему примеру.

Я желаю «Авроре» дальнейших успехов в её десятилетний юбилей, с глубокой верой в то, что дух благодарности в действии будет жить и дальше.

С благодарностью и надеждой,

Рубен Варданян».