Рубен Варданян: «Я отказываюсь участвовать в этом фарсе» - Mediamax.am

հայերեն | русский | english
23 Октябрь 2025
478 просмотров

Рубен Варданян: «Я отказываюсь участвовать в этом фарсе»


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян прокомментировал свое решение отказаться от услуг адвоката Авраама Бермана.

В заявлении Рубена Варданяна, опубликованном представителями семьи, говорится:

 

«Во время судебного заседания 21 октября я заявил об отказе от услуг моего адвоката Авраама Бермана. Это решение было вынужденным. Грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского судебного права в ходе текущего процесса превратили слушания в откровенный фарс. В этих условиях за минувшие месяцы все процессуальные возможности защиты были исчерпаны.

 

1. Мне не позволили ознакомиться с материалами дела и с обвинительным заключением. В доступе к материалам мне отказывают до сих пор: я по-прежнему не могу ознакомиться с 422 томами своего дела, суд не предоставил официального перевода ключевых процессуальных документов. 

 

2. Мне не дали возможности защищаться в суде. Я не мог без ограничений и предварительной проверки обмениваться с адвокатом документами для подготовки к судебным заседаниям и не получил доступа к аудио- и видеоматериалам.

 

3. Все мои предыдущие ходатайства были проигнорированы следственными органами и судом. Важные просьбы адвоката, необходимые для справедливого процесса, тоже остались без ответа. 

 

4. Ещё одним поводом моего отказа от адвоката в знак протеста против постановочного судилища стал отказ суда вызвать свидетелей, способных прояснить обстоятельства дела и подтвердить факты, имеющие значение для защиты. Суд отказался удовлетворить это ходатайство, тем самым окончательно лишив процесс признаков объективности и справедливости. 

 

С течением времени ситуация только ухудшилась. В этом театре абсурда роль адвоката, независимо от его желания и усилий, сводится к тому, чтобы соблюсти видимость законности судебного процесса. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Мне не нужна иллюзия защиты - я требую реального соблюдения своих процессуальных прав».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Октябрь 23, 2025 07:18
Рубен Варданян: «Я отказываюсь участвовать в этом фарсе»

Регион | Октябрь 22, 2025 09:48
Пашинян и Кобахидзе обсудили армяно-азербайджанский мирный процесс

Внешняя политика | Октябрь 21, 2025 14:40
В Ереване приветствуют заявление Ильхама Алиева
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025