Рубен Варданян: «Я отказываюсь участвовать в этом фарсе»

Ереван /Медиамакс/. Бывший государственный министр Арцаха Рубен Варданян прокомментировал свое решение отказаться от услуг адвоката Авраама Бермана.

В заявлении Рубена Варданяна, опубликованном представителями семьи, говорится:

«Во время судебного заседания 21 октября я заявил об отказе от услуг моего адвоката Авраама Бермана. Это решение было вынужденным. Грубейшие нарушения норм международного и азербайджанского судебного права в ходе текущего процесса превратили слушания в откровенный фарс. В этих условиях за минувшие месяцы все процессуальные возможности защиты были исчерпаны.

1. Мне не позволили ознакомиться с материалами дела и с обвинительным заключением. В доступе к материалам мне отказывают до сих пор: я по-прежнему не могу ознакомиться с 422 томами своего дела, суд не предоставил официального перевода ключевых процессуальных документов.

2. Мне не дали возможности защищаться в суде. Я не мог без ограничений и предварительной проверки обмениваться с адвокатом документами для подготовки к судебным заседаниям и не получил доступа к аудио- и видеоматериалам.

3. Все мои предыдущие ходатайства были проигнорированы следственными органами и судом. Важные просьбы адвоката, необходимые для справедливого процесса, тоже остались без ответа.

4. Ещё одним поводом моего отказа от адвоката в знак протеста против постановочного судилища стал отказ суда вызвать свидетелей, способных прояснить обстоятельства дела и подтвердить факты, имеющие значение для защиты. Суд отказался удовлетворить это ходатайство, тем самым окончательно лишив процесс признаков объективности и справедливости.

С течением времени ситуация только ухудшилась. В этом театре абсурда роль адвоката, независимо от его желания и усилий, сводится к тому, чтобы соблюсти видимость законности судебного процесса. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе. Мне не нужна иллюзия защиты - я требую реального соблюдения своих процессуальных прав».