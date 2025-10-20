Пашинян и Лев XIV обсудили мирный процесс - Mediamax.am

20 Октябрь 2025
Пашинян и Лев XIV обсудили мирный процесс


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Святой Престол провел сегодня встречу с Его Святейшеством Папой Римским Львом XIV.

«Его Святейшество подчеркнул тесные отношения, установившиеся между Святым Престолом и Арменией, подчеркнув важную роль Конгрегации мхитаристов в Венеции в углублении этих связей.

 

Никол Пашинян выразил уверенность, что под руководством Папы Льва XIV будет продолжена традиция тесного диалога между Святым Престолом и Арменией, а также внимание к важным для Армении вопросам.

 

Собеседники обсудили установление мира между Арменией и Азербайджаном, а также гуманитарные вопросы. Его Святейшество приветствовал достигнутый в этом направлении прогресс и выразил надежду, что установление мира в регионе станет началом нового этапа сотрудничества и стабильности.

 

Никол Пашинян подтвердил приверженность правительства Армении повестке мира на благо Армении и процветания и устойчивого развития региона», - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

