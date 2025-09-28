Два года в бакинской тюрьме: факты по «делу» Рубена Варданяна

Предлагаем вашему вниманию справку, подготовленную инициативой Free Armenian Prisoners.

2023

• 27 сентября 2023 года во время насильственного перемещения тысяч арцахских армян в Армению известный филантроп и гуманитарный деятель Рубен Варданян был задержан азербайджанскими властями у моста Хакари и отправлен в СИЗО города Баку. С 4 ноября 2022 года по 23 февраля 2023 года Варданян занимал пост государственного министра непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (Республика Арцах). После своей отставки он предпочёл остаться в Арцахе, чтобы разделить со своим народом тяготы блокады.

• Вслед за арестом Рубена Варданяна в конце сентября и в начале октября 2023 года властями Азербайджана были также задержаны некоторые государственные деятели Арцаха, в их числе: бывший министр иностранных дел Давид Бабаян, бывший министр обороны Левон Мнацаканян, бывший заместитель командующего Армией обороны Арцаха Давид Манукян, экс-президенты Аркадий Гукасян, Бако Саакян и Араик Арутюнян, а также спикер Национального собрания Арцаха Давид Ишханян.

2024

• 5 апреля 2024 года Рубен Варданян объявил голодовку в бакинском СИЗО, требуя немедленного и безоговорочного освобождения для себя и других незаконно задержанных армянских заключённых. Голодовка Варданяна продолжалась до 24 апреля, Дня памяти жертв Геноцида армян. Позже стало известно, что во время голодовки он подвергался пыткам.

• 13 июня 2024 года международная команда адвокатов Рубена Варданяна направила срочное обращение Специальному докладчику ООН по вопросу о пытках. В нём сообщалось о применении властями Азербайджана к Рубену Варданяну пыток и о бесчеловечном обращении с ним.

• В ноябре 2024 года международный адвокат Рубена Варданяна Джаред Генсер заявил о том, что Генеральная прокуратура Азербайджана отказала ему во въезде в Баку, нарушив тем самым нормы международного права.

• 16 декабря 2024 года команда адвокатов Рубена Варданяна объявила о том, что тому было предъявлено порядка 42 обвинений. В случае признания виновным Рубену Варданяну грозит пожизненное заключение. Обвинения были предъявлены по 20 различным статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Сфабрикованные доказательства изложены в 422 томах на более чем 105 000 страниц на азербайджанском языке. Рубену Варданяну и его адвокатам не предоставили ни достаточного времени на ознакомление с документами, ни их надлежащий перевод.

• 28 декабря 2024 года генеральный прокурор Азербайджана заявил, что дела 16 армянских заключённых были направлены в суд.

2025

• 16 января 2025 года Рубену Варданяну удалось передать через свою семью обращение, в котором он заявлял, что с момента своего ареста не давал никаких показаний и что все документы, на которых стоит его подпись, были сфальсифицированы, а его адвоката и переводчика принудили их подписать.

• 17 января 2025 года международная правозащитная организация Amnesty International в ответ на обращение Рубена Варданяна призвала власти Азербайджана обеспечить тому право на справедливое судебное разбирательство.

• 17 января 2025 года, спустя почти год и пять месяцев после незаконного задержания Рубена Варданяна, в Военном суде города Баку начался так называемый судебный процесс над ним. Хотя власти Азербайджана пообещали, что процесс будет открытым, на него допустили лишь государственное информагентство АЗЕРТАДЖ. Все запросы на доступ от независимых международных обозревателей были отклонены или проигнорированы.

• Дело Рубена Варданяна слушается в суде отдельно от других лидеров Арцаха. Во время первого заседания Варданян попросил объединить его дело с другими, однако суд отклонил это и все другие ходатайства.

• 19 января 2025 года Рубен Варданян объявил вторую голодовку в знак протеста против продолжающегося судебного фарса. «Этот процесс – “суд” не только надо мной. Это попытка обвинить всех армян, всех, кто помогал Арцаху и его жителям, а также всех, кто проявлял сострадание. Это удар по целому народу. Я отказываюсь участвовать в этом фарсе». Голодовка продолжалась 23 дня и серьёзно ухудшила здоровье Рубена Варданяна. Однако она привлекла внимание мировой общественности к бутафорскому судебному процессу, проходящему в Азербайджане.

• 12 марта 2025 года Европейский парламент принял резолюцию, осуждающую бесчеловечное обращение Азербайджана с заключёнными армянами и требующую их немедленного и безоговорочного освобождения.

• 7 марта 2025 года во время телефонного разговора с семьёй, состоявшегося при содействии МККК, Рубен Варданян впервые смог передать длинное голосовое сообщение. В нём он сделал ряд заявлений и подчеркнул, что «судят не только меня и 15 других заключённых — судят всех армян».

• 5 июня 2025 года адвокат Рубена Варданяна в Баку Авраам Берман сделал заявление, в котором подчеркнул, что уголовная ответственность должна основываться на конкретных деяниях, совершённых лицом в определённое время и в определённом месте в условиях, которые сделали эти деяния возможными.

• 11 июля 2025 года адвокат Сирануш Саакян, представляющая интересы армянских военнопленных в Европейском суде по правам человека, опубликовала отчёт, в котором перечислила все серьёзные нарушения прав Рубена Варданяна в бакинском суде. В документе делается вывод, что в результате получился принципиально несправедливый судебный процесс, где защита лишена какой-либо реальной возможности оспорить обвинения или доказать невиновность подсудимого.

• 3 сентября 2025 года по решению правительства Азербайджана Международный Комитет Красного Креста объявил о закрытии своей делегации в стране. МККК был единственной международной организацией, уполномоченной посещать армянских заключённых в Баку.

• С начала судебного процесса 17 января 2025 года за более чем восемь месяцев прошло 36 заседаний суда. За всё это время не было предъявлено ни одного доказательства того, что Рубен Варданян лично совершал какое-либо преступление. Более того, он бы не смог совершить многое из того, в чём его обвиняют, в указанные периоды времени. Все так называемые свидетели показывают, что никогда не видели Варданяна и не знали его лично, а лишь слышали о нём из СМИ.