В Музее истории Армении откроется выставка «Священный диалог»

Ереван /Медиамакс/. 21 сентября 2025 года в Музее истории Армении откроется международная выставка «Священный диалог: от Лувра до музея истории Армении».

Впервые экспонаты из коллекций Лувра будут объединены с более чем двумя десятками ценных музейных предметов Музея истории Армении.

Из Лувра будут представлены ткань с изображением пророка Иоана (4-5 вв., Египет), скульптура Креста и рыбы (5-7 вв., Египет), Ковчежец (5 в. до н. э., Италия), чаша «Ганей» (6-7 вв., Византийская империя) и браслет с серебряными украшениями (12-13 вв., Византийская империя), икона Византийской Богоматери (15 в., Византийская империя, Крит), икона с изображением распятия (19 век, Иерусалим):

Они будут объединены с предметами Музея истории Армении: крылатый крест из Двина (7 в. до н. э.), деревянные капители церкви Св. Аракелоц в Севане (9 в. до н. э.), дверь с роскошной резьбой (15 в. до н. э.), одна из жаровен Ани (13 в. до н. э.), алтарный крест монастыря Св. Ованес в Багеше (1770 г.), занавес церкви Иоанна в Гаваре. (19 век) и другими ценными экспонатами.

Отдельно будет представлена реликвия святого апостола Варфоломея, позаимствованная у Первопрестольного Святого Эчмиадзина.

«Совместная выставка двух коллекций призвана подчеркнуть все богатство и разнообразие многовекового художественного наследия Армении и христианского Востока», - говорится в сообщении.

Выставка проводится при поддержке Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении в сотрудничестве с Музеем истории Армении и Музеем Лувра.

Выставка продлится до 21 марта 2026 года.