Гарегин II представил Папе Римскому проблемы армян Арцаха и пленных - Mediamax.am

446 просмотров

Гарегин II представил Папе Римскому проблемы армян Арцаха и пленных



Ереван /Медиамакс/. Католикос всех армян Гарегин II встретился сегодня с Папой Римским Львом XIV в Апостольском дворце Кастель-Гандольфо.

В сообщении Первопрестольного Святого Эчмиадзина говорится:

 

«Католикос Всех Армян с удовлетворением отметил, что братские связи между двумя Церквями укрепляются. Гареги Второй выразил уверенность, что отношения между двумя Церквями будут и впредь развиваться в духе братства и теплоты.

 

Гарегин Второй и Лев XIV коснулись происходящих в мире катастроф и тревожных событий, вызовов и испытаний, с которыми столкнулись Армения и армянский народ. Вниманию Святейшего Отца Рима были представлены проблемы армян Арцаха, изгнанных со своей исконной родины, необходимость сохранения армянского духовного и культурного наследия, находящегося под угрозой уничтожения в Арцахе, а также освобождения военнопленных и заложников.

 

В конце встречи Его Святейшество Гарегин II пригласил Папу Льва XIV посетить Армению».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Сентябрь 16, 2025 15:20
Гарегин II представил Папе Римскому проблемы армян Арцаха и пленных

Общество | Сентябрь 15, 2025 14:23
Католикос Всех Армян отбыл в Ватикан

Запечатленное Время | Сентябрь 13, 2025 12:18
«Кровавая Луна» в 10 фотографиях
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025