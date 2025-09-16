Гарегин II представил Папе Римскому проблемы армян Арцаха и пленных

Ереван /Медиамакс/. Католикос всех армян Гарегин II встретился сегодня с Папой Римским Львом XIV в Апостольском дворце Кастель-Гандольфо.

В сообщении Первопрестольного Святого Эчмиадзина говорится:

«Католикос Всех Армян с удовлетворением отметил, что братские связи между двумя Церквями укрепляются. Гареги Второй выразил уверенность, что отношения между двумя Церквями будут и впредь развиваться в духе братства и теплоты.

Гарегин Второй и Лев XIV коснулись происходящих в мире катастроф и тревожных событий, вызовов и испытаний, с которыми столкнулись Армения и армянский народ. Вниманию Святейшего Отца Рима были представлены проблемы армян Арцаха, изгнанных со своей исконной родины, необходимость сохранения армянского духовного и культурного наследия, находящегося под угрозой уничтожения в Арцахе, а также освобождения военнопленных и заложников.

В конце встречи Его Святейшество Гарегин II пригласил Папу Льва XIV посетить Армению».