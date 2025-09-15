Католикос Всех Армян отбыл в Ватикан - Mediamax.am

Ереван /Медиамакс/. Католикос Всех Армян Гарегин II отбыл сегодня с визитом в Ватикан.

В Ватикане Его Святейшество Католикос Всех Армян встретится с Его Святейшеством Папой Львом XIV, сообщает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина.

 

Медиамакс отмечает, что это будет первая встреча глав Армянской Апостольской и Католической Церквей после избрания Льва XIV.

