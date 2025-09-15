Католикос Всех Армян отбыл в Ватикан

Ереван /Медиамакс/. Католикос Всех Армян Гарегин II отбыл сегодня с визитом в Ватикан.
В Ватикане Его Святейшество Католикос Всех Армян встретится с Его Святейшеством Папой Львом XIV, сообщает пресс-служба Первопрестольного Эчмиадзина.
Медиамакс отмечает, что это будет первая встреча глав Армянской Апостольской и Католической Церквей после избрания Льва XIV.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.