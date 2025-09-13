Бывшая глава МИД Швеции и Иэн Гиллан поговорили об Армении

Ереван /Медиамакс/. Бывшая министр иностранных дел Швеции (2019–2022) Анн Линде и вокалист рок-группы Deep Purple Иэн Гиллан поговорили об Армении.

Фонд «Культурный диалог» опубликовал видеозапись мероприятия, состоявшегося в рамках Шотландского форума 2025, на котором Анн Линде просит Иэна Гиллана рассказать о своей связи с Арменией.

Линде отметила, что сегодня, когда видна перспектива заключения мира между Арменией и Азербайджаном, «очень важно говорить об Армении».

Иэн Гиллан рассказал о своём визите в Спитак в 1990 году и инициативе Rock Aid Armenia.

Он также напомнил о строительство нового здания для музыкальной школы № 6 в Гюмри, реализованном в рамках проекта «Армения благодарна року».

«Мы не только построили школу, но и обеспечили ее самыми разными музыкальными инструментами. Я регулярно поддерживаю связь с этой школой - она процветает. Там учатся музыке замечательные дети», - сказал Иэн Гиллан.

Анн Линде посещала Армению и Азербайджан весной 2021 года, через полгода после войны 2020 года. Тогда они занимала пост Действующего председателя ОБСЕ.