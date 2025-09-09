12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна

Ереван /Медиамакс/. 12 сентября в 18:30 часов в здании Палаты архитекторов Армении состоится вечер, посвященный 100-летию архитектора Спартака Кнтехцяна.
Вечер будет вести архитектор Алик Зурабян. Вход свободный.
В программе вечера: показ проектов, не известных широкой общественности, обсуждения судьбы летнего кинотеатра кинотеатра «Москва», показ документального фильма о Спартаке Кнтехцяне.
Спартак Кнтехцян родился в 1924 году в Ленинакане.
Основные работы архитектора:
- Станция «Маршал Баграмян» Ереванского метрополитена.
- Летний кинотеатр «Москва».
- Родник на площади Республики.
- Рыбный магазин «Океан»
- Молодежный центр в Конго
Спартак Кнтехцян скончался в Ереване в 1996 году.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.