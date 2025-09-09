12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна

Ереван /Медиамакс/. 12 сентября в 18:30 часов в здании Палаты архитекторов Армении состоится вечер, посвященный 100-летию архитектора Спартака Кнтехцяна.

Вечер будет вести архитектор Алик Зурабян. Вход свободный.

В программе вечера: показ проектов, не известных широкой общественности, обсуждения судьбы летнего кинотеатра кинотеатра «Москва», показ документального фильма о Спартаке Кнтехцяне.

Спартак Кнтехцян родился в 1924 году в Ленинакане.

Основные работы архитектора:

- Станция «Маршал Баграмян» Ереванского метрополитена.

- Летний кинотеатр «Москва».

- Родник на площади Республики.

- Рыбный магазин «Океан»

- Молодежный центр в Конго

Спартак Кнтехцян скончался в Ереване в 1996 году.