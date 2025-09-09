12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна - Mediamax.am

163 просмотров

12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна


Фото:


Ереван /Медиамакс/. 12 сентября в 18:30 часов в здании Палаты архитекторов Армении состоится вечер, посвященный 100-летию архитектора Спартака Кнтехцяна.

Вечер будет вести архитектор Алик Зурабян. Вход свободный.

 

В программе вечера: показ проектов, не известных широкой общественности, обсуждения судьбы летнего кинотеатра кинотеатра «Москва», показ документального фильма о Спартаке Кнтехцяне.

 

Спартак Кнтехцян родился в 1924 году в Ленинакане. 

 

Основные работы архитектора:

 

- Станция «Маршал Баграмян» Ереванского метрополитена.

- Летний кинотеатр «Москва».

- Родник на площади Республики.

- Рыбный магазин «Океан»

- Молодежный центр в Конго

 

Спартак Кнтехцян скончался в Ереване в 1996 году. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Сентябрь 9, 2025 14:09
12 сентября в Ереване пройдет вечер, посвященный 100-летию Спартака Кнтехцяна

Регион | Сентябрь 9, 2025 13:47
Алиев продолжает называть TRIPP «Зангезурским коридором»

Внешняя политика | Сентябрь 9, 2025 12:38
МИД Армении опроверг публикацию ТАСС
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025