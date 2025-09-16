HENDERSON поддержал публикацию рассказов Рубена Севака

В преддверии 140-летия западноармянского поэта, писателя и врача Рубена Севака опубликован сборник его медицинских рассказов на русском языке. Автор и переводчик книги - доктор медицинских наук, профессор Степан Матевосян. Он не только перевел «Страницы из дневника врача» с западноармянского на русский, но и дополнил его эссе о Рубене Севаке.

Созданию книги способствовал дом моды HENDERSON, а 7 сентября, в ходе литературно-театрального вечера, посвященного 140-летию Севака, состоялась презентация книги. Мероприятие велa кандидат филологических наук, доцент кафедры русской и мировой литературы и культуры Российско-Армянского университета Сона Маргарян.

«Важно помнить, сохранять и вдохнуть новую жизнь в то, что у нас есть»

Степан Матевосян, доктор медицинских наук, профессор, автор и переводчик книги

«Моя первая «встреча» с Рубеном Севаком произошла ещё в студенческие годы в Ереванском драматическом театре. На сцене была постановка по драме Перча Зейтунцяна «Великая тишина», центральный образ — Даниэл Варужан. Именно тогда меня впечатлили образы Варужана и Рубена Севака, и начался мой интерес к западноармянской литературе.

В студенческие годы я также прочитал книгу Бориса Шугина «Доктор Чехов», рассказывающую о медицинской деятельности Антона Чехова, который был и остаётся одним из моих любимых авторов. Рубен Севак тоже был врачом, и я захотел изучить его деятельность и представить её читателю с этой точки зрения. В какой-то момент я понял, что лучше всего о нём писал сам автор — в сборнике рассказов «Страницы из дневника врача». Эти рассказы отражают мысли Севака о жизни, здоровье, медицине, образовании и других вопросах, которые актуальны и сегодня.

Я решил перевести эти рассказы на русский язык, чтобы сделать их доступными для более широкой аудитории. Я сам врач, и это дало мне уверенность в том, что я могу смело работать над проектом.

Кроме перевода 31 рассказа, в книге также опубликовано моё эссе о Рубене Севаке, основанное на длительных исследованиях в архивах Швейцарии, Франции и Армении.

Я считаю, что начало XX века было расцветом армянской литературы, медицины и многих других сфер — с такими фигурами, как Сиамaнто, Даниэл Варужан, Мисак Мецаренц и другими. Геноцид армян прервал эту эпоху, но важно помнить, сохранять и придавать новую жизнь тому, что у нас осталось. Как гласит девиз вечера: «Живите долго».

«Слово, которое лечит лучше, чем лекарства»

Магда Джанполадян, литературовед, доктор филологических наук, профессор

«С помощью этой книги Степан Матевосян открыл русскоязычному читателю совершенно новую страницу наследия Рубена Севака. До этого на русском публиковались только его поэтические произведения.

В книге Матевосян отмечает, что Севак в своих рассказах затрагивает вопросы образования, религии и науки. Будучи врачом, Севак придавал огромное значение исцеляющей силе слова. Он считал, что поддерживающее и сопереживающее отношение врача играет решающую роль на пути к выздоровлению.

Матевосян цитирует слова Севака, которые хочу привести и здесь: «Назначенные различные лекарства часто противоречат друг другу, но это не то, что нужно пациенту. Ему не нужен лист с множеством рецептов. Ему нужно утешение, надежда на жизнь, восстановление силы воли и духа». Я считаю, что эта мысль актуальна сегодня как никогда».

«Стремиться в будущее, познавая свои корни»

Рубен Арутюнян, основатель и президент дома моды HENDERSON

«В HENDERSON у нас есть принцип: для нас важно не только направление нашей деятельности, но и общество, в котором мы живем.

Я убежден, что ни одно государство или народ не могут быть сильными без культуры, искусства и качественного образования. Это столпы, на которых можно построить хорошее будущее.

Для нас было важно поддержать публикацию произведений Рубена Севака, потому что, к сожалению, он до сих пор недостаточно известен читателям. Публикация книги на русском языке поможет сделать его более узнаваемым.

Мир часто узнаёт о Армении через культуру. Я считаю, что именно культура способна объединять народы. Например, Арно Бабаджанян и Арам Хачатурян известны во всем мире. Да, музыка — универсальный язык, но таким же может быть и наша литература. Это то, что мы должны знать сами и делиться с миром. Оставаться в прошлом неправильно, но знать свои корни — обязательно. Нужно стремиться к будущему, осознавая прочный фундамент, который у нас уже есть».

Яна Шахраманян

