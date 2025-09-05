Издана книга «Давид Тоноян: армия, политика и война»

Ереван /Медиамакс/. 6 сентября в 14:00 часов в рамках Ереванского международного книжного фестиваля Медиамакс проведёт панельную дискуссию «Новейшая история без документации».

Дискуссия пройдёт в Зале фресок Национальной галереи, вход свободный.

Директор Медиамакс Ара Тадевосян, писатель и публицист Тигран Паскевичян и главный редактор Civilnet Карен Арутюнян поговорят о том, почему в Армении издается так мало литературы о новейшей истории Армении и как можно восполнить этот пробел.

В ходе дискуссии будет представлена новая книга, изданная Медиамакс: «Давид Тоноян: армия, политика и война». Она основана на 5 продолжительных беседах Ара Тадевосяна и Давида Тонояна, состоявшихся в марте и апреле 2025 года.

В книге бывший министр обороны Армении (май 2018 г. - ноябрь 2020 г.) и бывший первый заместитель министра обороны (октябрь 2010 г. - февраль 2017 г.) Давид Тоноян затрагивает важные вопросы, о которых не говорил ранее.

Среди них: взаимоотношения между военным и политическим руководством в разные периоды, роль вооружённых сил в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта, апрельская война 2016 года, смена власти в Армении 2018 году, война 2020 года, его тюремное заключение с сентября 2021 года по август 2024 года.

Документальные материалы, представленные в разделе «Папка», помогают лучше понять описываемые события и их предысторию.

На ярмарке Ереванского международного книжного фестиваля книгу «Давид Тоноян: армия, политика и война» можно приобрести по специальной цене: 3500 драмов вместо 4500. Ярмарка пройдет 5, 6 и 7 сентября с 12:00 до 21:00 часов на площади Республики, в арочном проеме у Музея истории Армении.

Книга продается в книжных магазинах «Букинист» и «Зангак».

Книгу можно также приобрести в интернет-магазине Медиамакс по ссылке:

https://premium.mediamax.am/am/books/davit-tonoyan.