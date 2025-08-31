«Анна и Лев»: спектакль-исповедь про Анну Ахматову и её сына

10 и 11 сентября на сцене Артистического театра им. Мгера Мкртчяна в Ереване пройдёт спектакль «Анна и Лев», поставленный актрисой Светланой Устиновой вместе с режиссёром Ольгой Хенкиной.

Постановка с успехом прошла в Париже, Монако, Риге, Берлине — теперь её впервые увидит армянский зритель.

Это история о великой поэтессе, которая пережила невероятный успех, мировое признание, забвение, запреты на печать, аресты и казни родных и близких, войну, эвакуацию, оттепель и снова мировое признание уже в самом конце её жизни.

«Но самой большой трагедией были отношения с сыном Львом, которого арестовывали четыре раза, и он провёл в лагерях пятнадцать лет. Сегодня мы читаем «Реквием» Ахматовой и рыдаем над каждой строчкой. Но в годы, когда он писался, сын из лагеря укорял её за бездействие и равнодушие к его трагической судьбе. Так вот, мой посыл скорее в вопросе: одинаковы ли отношения матери и сына и великого поэта и сына перед судом времени? Или мы сегодня, глядя на события прошлого, по-другому измеряем талант и жертву, ему принесённую?» — говорит Светлана Устинова.

Светлана и Ольга отмечают:

«Мы хотим, чтобы зритель прошёл с нами весь путь взаимоотношений Ахматовой и Льва Гумилёва. Их страшное недопонимание и обиды разрывают душу обоих — матери и сына. Хочется поговорить, исследовать и рассказать зрителям разных возрастов историю с точки зрения обеих сторон, так как правда у каждого своя. Ждём понимания и отклика от зрителей Еревана, зная их отзывчивость и эмпатию».

Фото: Сцена из спекталя «Анна и Лев»

Перед спектаклем в Ереване зрителей угостят пирогом, который очень любила Ахматова. Светлана Устинова объясняет задумку:

«Анна Андреевна была совершенно не приспособлена к быту. У нас даже есть её строчка: «Не хочу жаловаться на скудное бытие, так как это никогда не волновало меня — в дамском смысле этого слова». Но при этом она была очень гостеприимна и любила принимать у себя большие компании в доме на Фонтанке. Пирог с черносливом перед спектаклем — наш знак гостеприимства. Это её любимое лакомство, символ домашнего уюта и человеческого тепла. Мы хотим, чтобы зритель почувствовал себя гостем у Ахматовой — вошёл в её мир, атмосферу дома, где вместе с разговорами о поэзии всегда находилось место простому человеческому теплу».

«Мы никогда не везём «просто спектакль». Только если чувствуем, что история действительно важна и способна зацепить зрителя. Для нас это всегда вопрос ценности. И «Анна и Лев» именно такой случай: проект, который меняет что-то внутри», — говорит организатор ереванских показов, основательница Good Music Agency Нина Арутюнян.

Она отмечает, что Светлану Устинову в основном знают по фильмам и сериалам, но она много лет играла в МХТ.

«Для зрителей в Ереване это редкая возможность. Здесь она выходит в особой роли: играет и Ахматову, и её сына. Она виртуозно, мастерски перевоплощается, и зал замирает. Это удивительная глубина, такой Устинову мы ещё не знали», — говорит Нина.

Билеты на спектакль «Анна и Лев» можно приобрести по ссылке: https://bit.ly/annalevarm.