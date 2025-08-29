Члены EUMA встретились в Горисе с представителями общин и гражданского общества

Ереван /Медиамакс/. 26 августа члены Гражданской миссии Европейского Союза (EUMA), дислоцированной на границе Армении с Азербайджаном, провели в Горисе дискуссию с представителями общин и гражданского общества.

Делегация ЕС в Армении сообщила, что эта дискуссия «стала важным шагом на пути к укреплению диалога и сотрудничества с общинами Сюникской области».

«Дискуссия предоставила участникам возможность узнать больше о полномочиях и деятельности миссии в Горисе. Она также послужила площадкой для представления

представителями гражданского общества своей деятельности в области гендерного равенства и прав человека и мнений о ситуации с безопасностью в регионе.

EUMA продолжит свои усилия по взаимодействию с гражданским обществом и инициированию дискуссий в других населенных пунктах», - говорится в сообщении.

Штаб-квартира EUMA находится в Ехегнадзоре, также у неё есть шесть представительств в Джермуке, Ехегнадзоре, Мартуни, Капане, Горисе и Иджеване.

Медиамакс отмечает, что EUMA была развернута в Армении в феврале 2023 года в составе 100 наблюдателей. В декабре 2023 года министры иностранных дел ЕС приняли решение о расширении состава миссии до 209 наблюдателей.

30 января этого года ЕС принял решение о продлении мандата EUMA сроком на два года, до 19 февраля 2027 года.