Yandex Armenia в реальном времени покажет движение транспорта Еревана

Ереван /Медиамакс/. Приложение Yandex Go стало более удобным для передвижения по городу. Теперь в сервисе «Транспорт» пользователи могут отслеживать перемещение всего наземного общественного транспорта Еревана в режиме реального времени. Это поможет лучше планировать маршруты и понимать время ожидания транспорта.

Благодаря функции пользователи могут посмотреть, где прямо сейчас едет нужный им автобус или троллейбус, и не тратить время на ожидание. Нажав на значок остановки, можно увидеть номера всех маршрутов, которые на неё приходят, и узнать время прибытия. Для отслеживания доступен 81 маршрут: 64 автобусные линии, 12 линий маршрутных такси и 5 троллейбусных.

Функция также доступна в разделе «Транспорт» в Yandex Maps. Чтобы найти нужный маршрут, нужно ввести его номер в строке поиска, например, «троллейбус 2». На экране появится сам маршрут и карточка с остановками и расписанием.

Как это работает

Автобусы, троллейбусы и маршрутные такси в Ереване оборудованы специальными GPS-устройствами, которые регулярно передают данные об их местоположении и скорости. Сервис на основе полученных от города данных рассчитывает примерное время прибытия транспорта к каждой остановке с учетом множества факторов, например, текущей дорожной обстановки, данных о движении маршрутов и даже ремонтных работ на дорогах. Полученные данные в реальном времени отображаются в приложениях Yandex Go и Yandex Maps.

«Возможность отслеживать общественный транспорт в режиме реального времени не только сэкономит время жителей, но и снизит нагрузку на транспортную систему города. Подобные решения — ключ к созданию умного города, где и жители, и туристы смогут чувствовать себя комфортно и уверенно. Мы рады, что Yandex Armenia стала первым технологическим партнером, поддержавшим инициативу мэрии Еревана по отображению текущего местоположения общественного транспорта», — отметил Сурен Григорян, вице-мэр Еревана.

«Мы стремимся к тому, чтобы в Yandex Go люди могли решать как можно больше повседневных задач. Жители Еревана активно пользуются общественным транспортом. Теперь, когда в приложении можно отслеживать движение всех наземных маршрутов в городе, пользователи смогут лучше планировать поездки и выбирать, каким транспортом оптимальнее всего воспользоваться в данный момент», — отметил Арам Мхитарян, руководитель Yandex Armenia.

Yandex Armenia представлена сервисами онлайн-заказа поездок, доставки и еды, геосервисами, развлекательными сервисами, а также образовательными проектами. Компания занимается разработкой и внедрением инновационных технологий, направленных на улучшение жизни пользователей и развитие цифровой среды в стране.