Yandex Armenia подводит итоги благотворительного проекта «Поможем вместе»

Ереван /Медиамакс/. Год назад Yandex Armenia запустила проект «Помогаем вместе» — инициативу, которая объединила усилия пользователей и компании в поддержке благотворительных организаций. Сегодня программа подводит первые итоги: более 10 тысяч человек подключили автоматические пожертвования при поездках и заказах доставки. За год пользователи Yandex Go совершили более 250 тысяч заказов с пожертвованиями. Фонды получили 25,4 миллиона драмов, которые направлены на помощь детям с особенностями здоровья и семьям в трудной жизненной ситуации.

Собранные средства направляются в инфраструктурный фонд «НИКА», который обеспечивает прозрачное и равномерное распределение помощи. Все пожертвования делятся поровну между четырьмя организациями: «Армянские матери», которая помогает семьям с детьми с ДЦП; VIVA, работающая над доступностью медицинской помощи; «Спеши к добру», поддерживающая детей в сферах здравоохранения и психологического благополучия; и «Сити оф Смайл», которая оказывает помощь детям и молодежи с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

На лечение детских онкологических заболеваний было направлено 25% всех средств, 37% пошли на помощь людям в трудной жизненной ситуации, 20% — на поддержку детей с ДЦП, 16% — на программы для детей с аутизмом. Ещё 2% были использованы на развитие инфраструктуры самих фондов.

«Уже год мы участвуем в проекте “Помогаем вместе” и видим, насколько важна эта поддержка для семей, воспитывающих детей с ДЦП. Благодаря пожертвованиям пользователей Yandex Go мы смогли открыть сенсорную комнату в нашем центре “Дом мечты 2” — месте, где дети проходят реабилитацию и развивают навыки моторики. Простая, но продуманная механика проекта превращается в реальную помощь. Мы благодарны каждому, кто участвует — вместе мы меняем жизнь этих детей и их семей к лучшему» — комментирует Нарине Манукян, президент общественной организации «Армянские матери».

Проект продолжает работу, и каждый пользователь Yandex Go в Армении может присоединиться. Достаточно один раз подключить пожертвования в приложении — и небольшие суммы с поездок и доставок автоматически пойдут на доброе дело. За первый год программа показала, что даже маленький вклад может стать частью большой помощи.

«Проект «Помогаем вместе» стал для нас важной опорой. Благодаря поддержке пользователей Yandex Go мы уже установили солнечные водонагревательные системы в домах переселенцев из Арцаха теперь в этих семьях есть горячая вода. Это простое, но жизненно важное улучшение быта для многодетных семей, для семей с тяжелыми пациентами. Мы видим реальный результат и уверены, что наше сотрудничество продолжится. От всей души благодарим программу и всех, кто помогает!» — сказала директор фонда «VIVA» Татьяна Оганесян.

В честь годовщины проекта Yandex выпустил серию коротких видео о тех, кто помогает и получает поддержку. Их можно посмотреть на сайте программы.