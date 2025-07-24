Джеффри Робертсон может присоединиться к команде защиты Самвела Карапетяна

Ереван /Медиамакс/. Известный австралийско-британский адвокат Джеффри Робертсон выразил обеспокоенность чрезмерно суровыми уголовно-процессуальными мерами, применяемыми к бизнесмену Самвелу Карапетяну, подчеркнув политический контекст предъявленных ему обвинений.

Об этом сообщил сегодня Совет по защите Самвела Карапетяна.

«По словам Робертсона, применение меры заключения под стражу на этапе предварительного расследования, сопровождающееся надуманными и недостаточными обоснованиями, представленными компетентными органами, и необоснованными решениями, принятыми судами, противоречит принципу верховенства права и гарантиям, предусмотренным международным правом.

В настоящее время Джеффри Робертсон рассматривает возможность присоединения к международной группе адвокатов, защищающих Самвела Карапетяна, и поддержки обращений группы в международные организации.

Политика | 2020-10-05 11:31:16 Джеффри Робертсон также хочеть видеть Алиева в Гаагском суде

На дальнейших этапах обращения в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) может быть официально рассмотрено участие в процессе Амаль Клуни.

Джеффри Робертсон ранее представлял интересы Армении вместе с Амаль Клуни в деле об ответственности за отрицание Геноцида армян. Джеффри Робертсон известен также своей преданностью делу международного признания Геноцида армян и защиты прав народа Арцаха», - говорится в заявлении Совета.

Медиамакс отмечает, что Джеффри Робертсон в своё время защищал интересы британского писателя Салмана Рушди, а также был советником основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.