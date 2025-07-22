Рейтинг Пашиняна снизился на 3 пункта и составляет 13% - Mediamax.am

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Рейтинг Пашиняна снизился на 3 пункта и составляет 13%


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Политический рейтинг Никола Пашиняна составляет 13%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Международным республиканским институтом США (IRI) с 16 по 25 июня 2025 года. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг Пашиняна снизился на три пункта. В сентябре 2024 года ему доверяли 16% опрошенных.

 

При этом Пашинян остается самым рейтинговым политиком. На втором месте - министр иностранных дел Арарат Мирзоян с 5%, на третьем - Роберт Кочарян с 4%.

 

Согласно опросу, 49% населения Армении уверены, что страна движется в неправильном направлении. При этом 36% считают, что Армения развивается правильно.

 

Опрос свидетельствует о снижении рейтинга правящей партии «Гражданское согласие». Если бы выборы состоялись в следующее воскресенье, за нее проголосовали бы всего 17% избирателей, а не 20%, как в сентябре прошлого года. Блок «Армения» занимает второе место в этом списке – 4%. Два процента опрошенных упомянули имя Роберта Кочаряна. 61% опрошенных заявили, что не доверяют ни одному политическому деятелю, 28% отметили, что не будут голосовать на предстоящих в 2026 году парламентских выборах.

 

Самым авторитетным общественным институтом Армении являются вооружённые силы, которым доверяют 72% опрошенных. На втором месте - Армянская Апостольская Церковь - 58%. По сравнению с предыдущим опросом, рейтинг ААЦ вырос на 10%.

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