По мнению Fitch, стабильности правительства Армении ничего не угрожает - Mediamax.am

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По мнению Fitch, стабильности правительства Армении ничего не угрожает


Фото: Vincent Rowell


Ереван /Медиамакс/. Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Армении на уровне «BB-» с прогнозом «Стабильный».

 

Помимо анализа экономических показателей, международное рейтинговое агентство также прокомментировало вопросы внутренней и внешней политики Армении.

 

«В июне 2025 года правительство Армении сообщило о раскрытии заговора с целью совершения государственного переворота, арестовав высокопоставленных представителей духовенства и влиятельного бизнесмена, чья компания по распределению электроэнергии была впоследствии национализирована. По мнению Fitch, стабильность правительства не находится под угрозой.

 

В марте 2025 года Азербайджан и Армения сообщили о достижении мирного соглашения, хотя содержание и сроки подписания договора остаются неясными. По оценке Fitch, возобновление военного конфликта в настоящее время маловероятно», - говорится в отчете. 

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