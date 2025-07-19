Адильхан Ержанов получил премию «Мастер» кинофестиваля «Золотой абрикос»

Ереван /Медиамакс/. Премия «Мастер» ереванского международного кинофестиваля «Золотой абрикос» присуждена одному из самых ярких авторов современного кино Центральной Азии Адильхану Ержанову.

«В этом году мы вручаем премию кинематографисту, который восхитил нас, и мы надеемся, что эта премия станет залогом наших дальнейших отношений», - отметил директор и художественный руководитель кинофестиваля Карен Аветисян.

Премию Адильхану Ержанову вручил заместитель директора Матенадарана Ваге Торосян.

«Своеобразной традицией стало то, что эту премию каждый год вручает представитель Матенадарана. Кино и Матенадаран связывает то, что они одновременно являются национальными и общечеловеческими. В наших рукописных книгах есть множество красивых киносюжетов, и кто знает - возможно, в ближайшие годы они вдохновят мастеров кино», - отметил Ваге Торосян.

Адильхан Ержанов родился в 1982 году в Казахстане. Является лауреатом премии Asia Pacific Screen Awards-2019 в категории «Лучший режиссер» за фильм «Черный, черный человек».

В 2021 году Адильхан Ержанов говорил в интервью:

«Я считаю, что догматизм в кино – это то же самое, что и фанатизм в жизни. Кино не должно ограничивать себя в чем-то. Единственное, в чем могут быть ограничения, – это художественная логика самого произведения. То есть любой новый фильм – это определенный устав.

Думаю, глупо, переносить то, что подходило одному фильму, одной вселенной, в другой фильм, в другую вселенную. Я умираю с каждым снятым фильмом и рождаюсь заново в новом фильме. Я предпочитаю работать так. Если создавать для себя художественную конституцию и слепо следовать ей, то как художник долго не проживешь. В итоге можно стать жалкой пародией на самого себя в лучшее время. Гораздо лучше быть как природа, всегда искать лучшие пути для развития. Если я вижу, что мои приемы не работают, пытаюсь их улучшить. Я, как Байрон, сжигаю то, чему поклонялся, и поклоняюсь тому, что сжигал. Это нормальный процесс. Я считаю, что узколобость – это всегда плохо».