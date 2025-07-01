Управление стрессом: совместная инициатива ЕКЗ и фонда «Миасин» - Mediamax.am

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Управление стрессом: совместная инициатива ЕКЗ и фонда «Миасин»


Фото: ЕКЗ

Фото: ЕКЗ


Ереванский коньячный завод (ЕКЗ) совместно с международным благотворительным фондом «Миасин» запустил месячную программу тренингов для сотрудников предприятия.

В рамках этой инициативы для сотрудников, работающих в различных подразделениях компании, организованы специальные курсы по развитию стрессоустойчивости и эффективному управлению стрессом.

 

Одной из ключевых целей тренинга является повышение психологической устойчивости сотрудников, что, в свою очередь, способствует развитию навыков эффективной коммуникации.

 

Занятия проводят опытные психологи фонда «Миасин», применяя современные методики, включая практические упражнения, интерактивные обсуждения и работу в командах. Участники получают возможность не только выявлять источники стресса, но и осваивать навыки его эффективного преодоления как в профессиональной, так и в личной и социальной сферах жизни.

 

«Современный мир привносит с собой императив к овладению новыми навыками, которое нельзя игнорировать. В отличие от наших родителей, сегодня мы обязаны быть медиаграмотными, обладать базовыми знаниями в области кибербезопасности и многим другим. К сожалению, умение противостоять стрессу также стало неотъемлемой частью современной жизни. Мы очень рады, что специалисты фонда «Миасин» взяли на себя ответственную миссию передачи ценных знаний и навыков сотрудникам Ереванского коньячного завода», - сказала руководитель отдела по связям с общественностью Ереванского коньячного завода Заруи Сарибекян.

Фото: ЕКЗ

Программа, разработанная специалистами фонда, сбалансирована по теоретическим и практическим компонентам, что гарантирует прикладной характер полученных знаний в повседневной жизни.

 

«К сожалению, статистика Всемирной организации здравоохранения показывает, что около 80% людей в течение жизни сталкиваются как минимум с одним травматическим событием, способным нанести серьезный ущерб психическому и физическому здоровью. Возможность полного восстановления и нормального функционирования напрямую зависит от того, какую поддержку человек получает от специалистов и общества», — отметил руководитель армянского филиала фонда «Миасин» Артур Егиазарян.

 

 

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