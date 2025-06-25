Левон Тер-Петросян принял в своей резиденции Гарегина II

Ереван /Медиамакс/. Первый президент Армении Левон Тер-Петросян принял сегодня в своей частной резиденции Католикоса Всех Армян Гарегина II.

«В ходе беседы, которая длилась около часа, помимо оценки текущей ситуации в Армении речь также шла о развязанной Пашиняном ответной акции против Самвела Карапетяна, поводом для которой послужило его заявление в контексте объявленной властями войны церкви.

По словам президента, Пашинян - олицетворение поражения. Он позорно проиграл Арцахскую войну, и войну, объявленную Армянской церкви, он обязательно проиграет», - написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Левона Тер-Петросяна Арман Мусинян.