Самвел Карапетян: «Небольшой кружок напал на армянскую церковь»

Ереван /Медиамакс/. Предприниматель, владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян в беседе с News.am прокомментировал нападки властей Армении на Католикоса всех армян Гарегина Второго.
Самвел Карапетян, в частности, сказал:
«Какое мнение у меня может быть, если небольшой кружок, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю армянской церкви, напал на армянскую церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был на стороне армянской церкви и армянского народа, то буду принимать непосредственное участие. Если политические деятели не справятся, то мы по-своему будем участвовать во всём этом».
Кадры свидетельствуют, что в момент записис интервью Самвел Карапетян находится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.
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