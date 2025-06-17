Самвел Карапетян: «Небольшой кружок напал на армянскую церковь»

Ереван /Медиамакс/. Предприниматель, владелец группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян в беседе с News.am прокомментировал нападки властей Армении на Католикоса всех армян Гарегина Второго.

Самвел Карапетян, в частности, сказал:

«Какое мнение у меня может быть, если небольшой кружок, забыв армянскую историю, тысячелетнюю историю армянской церкви, напал на армянскую церковь, на армянский народ? Поскольку я всегда был на стороне армянской церкви и армянского народа, то буду принимать непосредственное участие. Если политические деятели не справятся, то мы по-своему будем участвовать во всём этом».

Кадры свидетельствуют, что в момент записис интервью Самвел Карапетян находится в Первопрестольном Святом Эчмиадзине.