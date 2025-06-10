В Армении пройдет второй армянский мотофестиваль Harley-Davidson

Ереван /Медиамакс/. 12-15 июня в Армении состоится «Apricot Rally» - второй армянский мотофестиваль Harley-Davidson.

В фестивале примут участие около 200 участников из более чем 15 мотоклубов.

Организатором «Apricot Rally» выступает Mount Ararat Chapter - первый официальный H.O.G. мотоклуб в Армении.

«После успеха прошлогоднего фестиваля «Apricot Rally» мы решили расширить географию мероприятий. В этом году фестиваль пройдет в трех локациях – Ереван, Севан и Дилижан. «Apricot Rally» позволяет не только прославлять легендарный бренд мотоциклов и мотокультуры, но и дает возможность демонстрировать армянское гостеприимство и уникальное культурное наследие», - говорится в сообщении организаторов.

Специальные репортажи | 2024-06-15 20:05:11 Арарат, Harley-Davidson и коньяк

Спонсорами и партнерами фестиваля в этом году выступили Ереванский коньячный завод, винодельня «Араташен» и пивоваренный завод «Dargett».

Старт колонны мотоциклов Harley-Davidson состоится 13 июня в 10:00 часов от площади у Парка Победы («Монумент»).