Адвокат Рубена Варданяна прокомментировал обвинительное заключение

Ереван /Медиамакс/. Адвокат удерживаемого в бакинской тюрьме Рубена Варданяна Авраам Берман опубликовал сегодня комментарий по поводу предъявленного его подзащитному обвинительного заключения.

В нем, в частности, говорится, что «в обвинении недостаточно учтены основополагающие принципы уголовного права, в том числе требование установления прямой причинно-следственной связи между действиями подсудимого и их предполагаемыми последствиями, а также необходимость доказывания субъективной стороны (преступного умысла) каждого конкретного преступления».

«Уголовная ответственность может возникнуть только при строгом соблюдении принципа индивидуальной ответственности, квалификации действий по принципу правовой определенности, соблюдении международных обязательств и полном соблюдении процессуальных гарантий. Нарушение любого из этих принципов ставит под вопрос законность и справедливость уголовного преследования и суда», - отметил Авраам Берман.

Ниже приводится полный текст комментария.

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О правовой основе обвинения

В рамках своих профессиональных обязанностей адвоката считаю необходимым прокомментировать отдельные правовые аспекты уголовного дела, руководствуясь исключительно принципами законности и справедливого судебного разбирательства.

1.Принцип индивидуальной ответственности

Основополагающим принципом современного уголовного права является индивидуальная ответственность за конкретные деяния. Согласно статье 7 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, уголовной ответственности подлежит только лицо, виновное в совершении преступления. Обвинение должно основываться на установлении прямой причинно-следственной связи между действиями конкретного лица и инкриминируемыми деяниями.

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Особое внимание следует обратить на временные рамки предъявленного обвинения. В уголовном праве действует принцип, согласно которому лицо может нести ответственность исключительно за те деяния, которые оно фактически совершило, находясь в соответствующем месте и времени и обладая необходимыми возможностями для их совершения.

В данном деле важно четко разграничить личную ответственность подзащитного от коллективной ответственности или ответственности за действия третьих лиц, что противоречило бы основным принципам уголовного права.

2. Международные стандарты справедливого судопроизводства

Азербайджанская Республика является участником Европейской конвенции по правам человека, что налагает определенные обязательства по соблюдению стандартов справедливого судопроизводства. Статья 14 Международного пакта о гражданских и политических правах (МПГПП) и статья 6 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод (ЕКПЧ) гарантируют право на справедливое судебное разбирательство, включая презумпцию невиновности и право на защиту.

Статьи предусматривают право каждого на справедливое, независимое и беспристрастное разбирательство дела, презумпцию невиновности, право на защиту, право быть информированным о сути и основании обвинения, право на допрос свидетелей обвинения и защиты, а также право на переводчика. Несоблюдение этих стандартов ставит под сомнение легитимность судебного процесса и может привести к нарушению фундаментальных прав обвиняемого.

3. Вопросы квалификации деяний и принцип правовой определенности

Квалификация деяний должна осуществляться строго в соответствии с уголовным законом, действовавшим на момент совершения деяния. Принцип правовой определенности (legal certainty) требует, чтобы состав преступления, признаки объективной и субъективной стороны, а также санкции были четко и ясно определены законом. Это исключает возможность произвольного толкования и применения уголовного закона. Любые сомнения в толковании должны трактоваться в пользу обвиняемого (in dubio pro reo).

Принцип nullum crimen, nulla poena sine lege (нет преступления, нет наказания без закона) является одним из основополагающих принципов уголовного права в большинстве правовых систем мира. Он означает, что никто не может быть признан виновным в совершении преступления и подвергнут наказанию, если деяние, которое он совершил, не было определено как преступление в законе, действующем на момент совершения этого деяния.

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Согласно этому принципу, благотворительная и гуманитарная деятельность, включая восстановление объектов культурного наследия и оказание социальной помощи населению, не может быть квалифицирована как противоправная без установленных законом нарушений и доказанного преступного умысла. Попытки представить законную общественную деятельность как преступную противоречат основам правового государства.

4. Международные обязательства и общие принципы права

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод является обязательным для государств-участников международным договором, нормы которого, согласно статьям 148 и 151 Конституции АР, имеют приоритет над внутренним законодательством в случае противоречия.

Азербайджанская Республика, как член международного сообщества и участник основных международных конвенций по правам человека, взяла на себя обязательства по соблюдению общепризнанных принципов и норм международного права. Статья 12 Конституции Азербайджана закрепляет, что права и свободы человека признаются и гарантируются в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного права.

5. Соблюдение процессуальных гарантий

Соблюдение процессуальных гарантий – необходимое условие справедливого разбирательства. К числу таких гарантий в Уголовно-процессуальном кодексе Азербайджанской Республики относятся право на квалифицированную юридическую помощь, право на ознакомление с материалами дела, право на обжалование процессуальных решений, право на переводчика, если обвиняемый не владеет языком судопроизводства. Нарушение этих гарантий может привести к признанию судебного разбирательства несправедливым и нарушающим международные стандарты.

Заключение

Анализ представленных материалов обвинения выявляет ряд серьезных правовых вопросов, требующих тщательного рассмотрения в судебном порядке. Защита обращает внимание на необходимость строгого соблюдения принципа соразмерности между инкриминируемыми деяниями и их правовой квалификацией.

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Я считаю, что обвинение не учитывает основополагающие принципы уголовного права, включая требование установления прямой причинно-следственной связи между действиями обвиняемого и наступившими последствиями, а также необходимость доказательства субъективной стороны состава преступления в каждом конкретном случае.

Уголовная ответственность может наступать только при строгом соблюдении принципа индивидуальной ответственности, при квалификации деяний в соответствии с принципом правовой определенности, с учетом международных обязательств и при неукоснительном соблюдении процессуальных гарантий. Несоблюдение любого из этих принципов ставит под сомнение законность и справедливость уголовного преследования и судебного разбирательства.

Я считаю, что справедливое судебное разбирательство должно основываться на точном применении норм материального и процессуального права:

Как адвокат, руководствуясь принципами профессиональной этики и конституционными гарантиями права на защиту, я в рамках действующего законодательства Азербайджанской Республики продолжу последовательно отстаивать позицию о необходимости строгого соблюдения принципов законности при рассмотрении данного дела.

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Азербайджанская Республика, как правовое государство, имеет возможность продемонстрировать приверженность международным стандартам правосудия и войти в историю как государство, полностью обеспечившее справедливое рассмотрение данного уголовного дела и строгое соблюдение правовых принципов. Это будет способствовать укреплению доверия к национальной судебной системе и соответствию международным обязательствам государства.