5 июня в Ереване откроется выставка «80-е сегодня»

Ереван /Медиамакс/. 5 июня в 19:00 часов в выставочном зале Национального центра эстетики имени Генриха Игитяна (ул. Абовяна, 13) откроется выставка «80-е сегодня».
«Выставка предоставит возможность раскрыть актуальность художников 80-х годов и их изобразительного искусства в контексте культурных и социальных реалий современной Армении.
Выставка станет площадкой для диалога поколений, объединяя искусство «старого» поколения с современным и молодым искусством, которое оглядывается на 80-е годы с сегодняшней точки зрения. Особое внимание будет уделено художникам, продолжающим династии известных и любимых мастеров 60-70-х годов. Их участие еще больше раскрывает связь времен и подчеркивает силу и значимость наследия армянского изобразительного искусства», - отметила организатор выставки Анна Григорян.
На выставке будут представлены работы более 40 художников: Гаяне Хачатрян, Сейрана Хатламаджяна, Рудольфа Хачатряна, Рубена Гевондяна, Варужана Варданяна, Вана Согомоняна и других.
Выставка продлится до 15 июня.
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