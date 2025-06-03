30 мая 2025 года на площадке Common Ground состоялся «Диалог с Рубеном». Друзья и сторонники Рубена Варданяна собрались через неделю после его дня рождения, чтобы поговорить о аксиомах и послания, которые бывший государственный министр Арцаха передавал из бакинской тюрьмы.

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Приветствуя гостей, директор международной школы «Матена» Рубен Айрапетян отметил, что Рубен Варданян - лидер мирового уровня, который неоднократно доказывал, что настоящее лидерство возможно только на собственном примере.

Рубен Айрапетян Фото: Медиамакс

Первый директор Международной гуманитарной инициативы «Аврора» Арман Джилавян назвал символичным тот факт, что «Диалог с Рубеном» проходит по адресу проспект Баграмяна, 6, где в свое время располагался офис благотворительного фонда IDeA.

Арман Джилавян Фото: Медиамакс

«В этом здании и в этом саду у нас было много дискуссий с Рубеном. Иногда он начинал совещания в 6 утра, а заканчивались они поздно ночью.

Фото: Медиамакс

Здесь родились многие идеи Рубена и его партнеров, которые впоследствии вылились в крупные программы: «Возрождение Татева», «Аврора», UWC Dilijan College. Уверен, что решение Рубена переехать в Арцах тоже созревало именно здесь», - сказал Арман Джилавян.

Фото: Медиамакс

Организаторы мероприятия решили преподнести сюрприз сестре Рубена Варданяна, композитору и поэтессе Марине Алэс. Прозвучала ее песня «Горацио», которая впервые была исполнена 17 лет назад, в день 40-летия Рубена Варданяна.

Марине Алэс Фото: Медиамакс

«Рубен был очень светлым ребенком. Его первым словом было «барев» («здравствуй»), и это лучше всего характеризует моего брата. Он всегда хотел творить добро и вдохновлять на это других», - рассказала Марине Алэс.

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Философ Ашот Восканян рассказал, что за несколько месяцев до переезда в Арцах Рубен Варданян инициировал «Татевские дискуссии» для интеллектуалов.

Ашот Восканян и Нарине Григорян Фото: Медиамакс

«Они проходили, в Большую Татевской пустыне, расположенной на дне ущелья, и спускаться туда было непросто, особенно для пожилых людей. Однажды я сказал: «Рубен, мы провели в Татеве пару обсуждений, может, продолжим в Ереване, чтобы не тратить 8 часов только на дорогу туда и обратно? Но Рубен был непреклонен - он был убежден, что дискуссии должны проходить именной в той среде», - сказал Ашот Восканян.

Фото: Медиамакс

По его словам, Рубена Варданяна очень заботило то, как можно «достучаться» до общества, как вести рациональный диалог. «Это был болезненный вопрос для него», - добавил философ.

Ваган Заноян Фото: Медиамакс

Писатель из диаспоры Ваган Заноян тоже был участником «Татевских дискуссий», но также нередко беседовал с Рубеном Варданяном в Ереване.

Он рассказал, что решение Рубена переехать в Арцах было очень осознанным выбором.

«Он говорил, что мы не можем сидеть в Ереване и призывать арцахцев оставаться там и продолжать борьбу», - рассказал писатель. Говоря о посланиях из бакинской тюрьмы, он выделил тот фрагмент, в котором Рубен Варданян извинялся перед детьми Арцаха, потерявшими родину. «Для него было исключительно важным, чтобы Арцах оставался армянским», - подчеркнул Ваган Заноян.

Инна Саакян Фото: Медиамакс

Председатель Совета попечителей фонда «Айб» о. Месроп Арамян рассказал, что знаком с Рубеном Варданяном более 30 лет.

Фото: Медиамакс

«Рубен – человек неожиданностей, его решения часто были непредсказуемы. Таким было и решение переехать в Арцах. Рубен очень храбрый человек - веры без храбрости не бывает», - сказал он.

Отец Месроп Арамян Фото: Медиамакс

О. Месроп отметил, что путь самопожертвования, которым пошел Рубен Варданян, должен пробудить людей.

«Чем мы жертвуем ради нашего будущего? Жить без чести невозможно. Рубен сегодня отстаивает нашу идентичность. Жизнь без достоинства – это самое страшное, что может случиться с людьми», - подчеркнул о. Месроп.

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Бывший директор инициативы «Будущее армянское» Артак Апитонян выделил исключительную способность Рубена Варданяна объединять людей. «Уверен, что многие из собравшихся здесь сегодня знакомы друг с другом благодаря Рубену», - отметил он.

Арташес Эмин и Артак Апитонян Фото: Медиамакс

Говоря об аксиомах Рубена Варданяна, Артак Апитонян выразил мнение, что в их основе лежит призыв оставаться людьми. «К сожалению, сегодня мы теряем не только свой национальный характер, но и человеческий облик, и Рубен пытается нас удержать от этого», - отметил Артак Апитонян.

Анна Исраелян и Арташес Эмин Фото: Медиамакс

По словам переводчика Арташеса Эмина, Рубен Варданян, находясь в азербайджанской тюрьме, Рубен Варданян «пробуждает наше дремлющее достоинство». В конце вечера он прочитал стихотворение «Сменившим веру», написанное поэтом Геворгом Эмином в далеком 1994 году. «Читая это стихотворение сегодня, меня не покидает чувство, что оно именно о Рубене Варданяне», - признался он.

Ара Тадевосян

Фото: Агапе Григорян