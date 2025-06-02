Нубар Афеян: Началась эпоха полиинтеллекта

Представляем отрывки из речи, с которой бизнесмен, новатор и филантроп Нубар Афеян выступил 16 мая 2025 года на выпускной церемонии Вустерского политехнического института (WPI).

Урок Годдарда

5 октября 1882 года недалеко от места, где мы сейчас находимся, родился Роберт Годдард. Однажды, будучи подростком, он залез на вишнёвое дерево, посмотрел в небо и представил устройство, которое могло бы подняться к звёздам. Этот момент определил всю его последующую жизнь.

Он поступил сюда, в WPI, чтобы осуществить свою мечту о космических полётах на ракетной тяге. Представьте себе - думать о полетах в космос в 1910-х! После 15 лет трудов и 35 запусков ракет Роберт Годдард разработал технологию, которая потом доставила людей на Луну.

Я часто рассказывал этот урок из истории Годдарда своим четырём детям, когда возил их в школу - мы переоцениваем разочарование. Разочарование в жизни может прийти от попыток делать что-то новое и сложное, или того, что результат оказался не таким, как вы надеялись. Но в любом случае погружение в разочарование - это трата вашей энергии.

Направьте ее на обучение и новые попытки.

Пример Годдарда показывает, что когда вы пытаетесь делать большие, смелые вещи, они редко получаются с первого раза.

Право быть неразумным

Я вырос в армянской семье в Бейруте. Из нашей квартиры открывался вид на россыпь красных крыш и синее Средиземное море. Когда мне было 13 лет, в Ливане началась гражданская война, и я стал видеть из окна летящие снаряды. В конце концов, наша

семья переехала в Монреаль, где я поступил в старшую школу и начал интеграцию в неивестную мне культуру. Я был особенно шокирован знакомством с неприятным новым явлением - снегом.

Быть чужестранцем в новой стране было крайне неудобно. Но со временем я стал воспринимать этот дискомфорт как преимущество. Когда вы не знаете, чего от вас ожидают, вы не связаны условностями. У вас есть право быть неразумным. Большую часть жизни меня критиковали именно за неразумность. Раньше я беспокоился, что это будет проблемой, и мне следует найти способ быть более разумным, более реалистичным, более понятным. Но затем я задал себе простой вопрос. Можно ли ожидать, что разумные люди, делающие разумные вещи, добьются экстраординарных результатов? Если вы пытаетесь достичь чего-то, чего до вас никто не делал, разум в его привычном понимании и факты доведут вас только до определённого предела.

Эпоха полиинтеллекта

Взаимодействие с ИИ отличается от того, к чему мы привыкли. Частично потому, что оно бросает вызов предположению, которого мы считали неоспоримым веками. Предположению о том, что интеллект применим только к людям.

Мы теперь живём вместе с новой, машинной формой интеллекта. Но существует и третья форма интеллекта, которую мы долго игнорировали или, по крайней мере, плохо понимали. Это - интеллект природы. На протяжении миллиардов лет природа кодировала окружающую информацию в ДНК. По сути, учась адаптировать и совершенствовать формы жизни от мельчайшего вируса или микроба до самого большого синего кита.

Нубар Афеян Фото: WPI

Подумайте о вирусе, мутирующем, чтобы избежать обнаружения и уничтожения иммунной системой, как мы наблюдали пять лет назад. Что это, если не интеллект? А как насчёт экосистем симбиотических форм жизни, которые эффективно процветают, но при разделении погибают? Разве это не система интеллекта?

Появление ИИ даёт нам возможность пересмотреть свой взгляд на природные системы и жизнь, расшифровать и применить секреты природы, объединив машинный, человеческий и природный интеллекты в то, что я называю полиинтеллектом.

Полиинтеллект откроет дверь в совершенно новый мир научных открытий, которые могут помочь нам справиться с самыми большими вызовами нашего времени. Например, огромная вычислительная мощность ИИ может помочь нам лучше понять, как размножаются раковые клетки, чтобы мы смогли перехитрить их новыми методами лечения.

Фото: WPI

Каким бы мощным он ни оказался, полиинтеллект не оттеснит людей, ведь человеческий интеллект - один из его трех столпов. Эта новая эра будет нуждаться в каждом из вас. Ей понадобятся специалисты по данным, инженеры-робототехники, биологи, физики, инженеры-строители и предприниматели. Ищите места, где вы могли бы воспользоваться связями между природой, человеком и машиной. Ищите уроки, которые мы можем извлечь из признания существования других форм интеллекта. Подумайте о том, как использовать их, чтобы сделать мир лучше.