В Ереване состоится показ фильма Веры Кричевской «Connected/Близкие» - Mediamax.am

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В Ереване состоится показ фильма Веры Кричевской «Connected/Близкие»



Ереван /Медиамакс/. 27 мая в ереванском Доме кино состоится показ документального фильма Веры Кричевской «Connected/Близкие».

Фильм рассказывает историю последних месяцев жизни выдающегося российского радио-инженера, создателя компании «Вымпелком», филантропа Дмитрия Зимина.

 

«Картина также вмещает в себя все основные события 20 века в России, превращаясь в глубокую семейную сагу. Дмитрий Зимин в возрасте 88 лет отправляется в свое последнее путешествие с ближайшим другом и когда-то бизнес-партнером Оги Фабела - американцем и действующим офицером полиции Чикаго. Именно глазами Оги мы видим столетний исторический российский цикл, где Зимин - главный участник и герой», - говорится в аннотации фильма.

 

Фильм идет по-русски с английскими субтитрами.

 

Показ состоится 27 мая в 19:00 часов.

 

Билеты можно приобрести только онлайн: https://ticketsystem.am/ru/event/seats/details/4285.

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